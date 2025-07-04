失智症成家庭經濟炸彈　10年恐燒光600萬

▲呂昭慧（左）不斷問著媽媽（右）自己是誰，但失智4年的媽媽卻已不認得她，只是笑而不答。

圖文／鏡週刊

專家表示，失智症在發生初期就有可能因為走失、或認知功能下降，而導致自己或他人生命財產受到威脅、損害，因此許多家庭一開始就決定聘請看護照顧失智者，從此開啟一條漫長、高額花費的照顧之路。心臟外科名醫林芳郁太太林靜芸透露，目前要有2個看護照顧林芳郁才足夠；鷺江國小雙語組組長呂昭慧更有切身之痛，她透露，母親失智4年多已經花了250萬元。

「老年疾病很多種，但失智症卻是影響一個家庭最深遠的病症，也是台灣社會嚴峻的挑戰。」弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩指出，「因為它影響的不只是失智者，而是一個家庭；當整個家庭都必須投入照顧，相關成本極為沉重。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣失智症協會祕書長陳筠靜則指出，失智症和其他的病症不同，在初期就可能出現走失、影響個人或他人生命安全的狀況，例如過馬路時突然無法判斷紅綠燈、或是認知功能下降，被詐騙錢財等等。因此許多家庭一開始便決定要聘請看護照顧失智者，從此開啟一條漫長、高額花費的照顧之路。

據統計，罹患失智症後平均壽命約7至10年，若照顧得好，壽命可能延長至10年以上，以每月5萬、每年60萬元的花費計，至少需600萬元。這還只是固定消耗品、照護費、環境改造、輔具等顯性成本，若加上家屬為了照顧患者而辭職、請假所造成的隱性成本，更是對經濟的莫大衝擊。

國內心臟科名醫林芳郁失智後，聘請2位外籍看護協助照顧才能減輕家人負擔，再加上復健、運動的費用，每個月都是一筆不小的開銷，「我已經70歲了還是執業看診，我很認真賺錢。」林芳郁太太林靜芸表示，進入高齡化社會，財務準備確實很重要。

鷺江國小雙語組組長呂昭慧8年來經歷父親中風、失智、過世，母親也接著失智的衝擊，現在母親90歲、失智4年多，是重度失智者，認不得呂昭慧，行為也像孩子，但行動自如，身體抽血檢查甚至比呂昭慧還健康，看護卻無法離身。

呂昭慧帶著我們走進日照中心，一入門就看到呂媽媽全身穿著紅色上衣及褲子、戴著帽子乖乖坐在椅子上，呂昭慧坐在媽媽身邊重複問著：「妳知道我是誰嗎？我是呂昭慧啊，是妳女兒。」但媽媽只是笑笑地望著她。

探望完全不認得自己的媽媽，呂昭慧紅了眼眶說：「我也是經過一段揪心的調適過程，後來想著只要媽媽快樂就好，這才放下。」現在日照中心加上看護費用，每月基本支出是6萬元，「這4年多大概花了250萬元，我現在其中一個帳戶，已經從百來萬元剩下4、50萬了，準備要動用另個帳戶，如果用完了，再找家人一起想辦法吧。」https://youtu.be/oqfUipNF6YE



更多鏡週刊報導

理財專題／台灣超高齡社會的殘酷真相 失智海嘯來襲

理財專題／迎戰失智風暴 三防線撐住家庭經濟

失智海嘯4／每年新增2萬失智人口 台灣照護政策準備好了嗎？