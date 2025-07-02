北市抓「喪屍煙彈」翻倍　專家示警：黑數一定更大

▲今年檢警查獲的「喪屍煙彈」翻倍成長。（圖／記者賴文萱翻攝，資料照）



記者趙于婷／台北報導

俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類毒品犯罪情形於短期內大幅攀升，114年依托咪酯類毒品比率占29.53%，相較於113年全年度10.35%，呈現翻倍成長。專家指出，今年依托咪酯的檢辦數是倍數的增加，查獲的煙彈數跟總量也都倍數成長，這只是警方正式的數字，沒有查獲的黑數一定是更大。

為提升專業人員對依托咪酯類毒品的辨識與應變能力，臺北市政府毒品危害防制中心於114年7月2日舉辦「114年度依托咪酯危害防治記者會暨實務研討會」，邀請司法、醫療、警政與鑑識等各領域專家、學者，透過實際案例，深入探討依托咪酯濫用的現況與因應策略。

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台北市衛生局昆明防治中心主任王建淳指出，根據台北市政府警察局最新數據指出，短短113年至114年4月查獲依托咪酯類毒品的嫌犯高達1,023人、毒品煙彈計6,902顆，於破獲全般毒品案中，114年依托咪酯類毒品比率占29.53%，相較於113年全年度10.35%，呈翻倍成長。

王建淳說，依托咪酯常見用電子煙油作為載體，不容易引起懷疑，隱蔽性強，而且電子煙油可能摻雜各種毒品也難以察覺，新興的電子煙在年輕的群體中也廣為流行，依據台北市警方查獲資料，今年依托咪酯的檢辦數已是倍數增加，查獲的煙彈數跟總量也都是倍數成長。他直言，這只是警方正式的數字，沒有查獲的黑數一定是更大。

台灣大學法醫學研究所翁德怡所長指出，「依托咪酯類藥物」在體內代謝極快，若未於黃金時間內採檢，原型藥物在尿液中的濃度恐低於現行法定閾值（50 ng/mL），難以成為司法舉證依據，建議下修檢出閾值，或比照K他命模式將主要代謝物納入檢測標的，在偵測極限難以降低時，應以原型與代謝物總量作為判定標準，以補足鑑定時效不足。