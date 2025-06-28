門診打抗生素遭胸腔醫批智障政策　急診醫揭實際執行：不影響業務

▲健保署通過「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」相關給付盼幫助解決急診壅塞，資料照。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

解決急診壅塞，健保署通過「門診靜脈抗生素注射（OPAT）」相關給付，希望讓部分感染症患者從住院轉門診接受治療，讓病房利用更有效率，但卻遭胸腔科醫師蘇一峰批評這讓門診都不用看診，直言是「智障政策」。急診醫學會理事長許建清指出，該措施是在注射室等獨立區域執行，不會影響門診業務；對患者來說，不用住院更可以不影響日常工作，不僅台灣，國際間如新加坡也有推行。

健保署26日召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，通過「門診靜脈抗生素（OPAT）治療獎勵方案」將於8月1日實施。

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這項措施讓肺炎、尿路感染、軟組織感染等需要使用針劑抗生素的患者，可從住院治療改為門診注射，一方面減輕醫院住院負擔、急診候床壓力，對民眾來說因為不必綁在醫院，可以正常生活上班，時間到了再來打抗生素即可，方便性更高。

蘇一峰在臉書發文批評，9成的抗生素一天注射都要兩次以上，需要慢慢滴半小時到一個小時以上，門診只有一張診療床，「讓一個病人躺在那邊打抗生素，一個小時不用看診。」他也質疑，現在門診注射，都是以化療病人為主，政府要把怕感染的化療病人跟感染會傳染的病人，擺在一起門診注射藥物。

不過，急診醫學會理事長、奇美醫院急診醫學部部長許建清受訪時表示，這項措施部分醫院本就有推行，這次僅是增加處置費來獎勵。以奇美醫院為例，門診區有注射室，並非在看診區打針，而是門診的獨立區域，依照規模可能有10幾張病床，很多醫院都有這樣的配備，只要有規劃區域，就不會影響到門診業務。至於化療病人，許建清說明，現在門診化療癌症病人數量不少，各醫院注射室本就會區隔化療與一般注射。

許建清指出，接受OPAT患者通常都是行動自如且屬於感染症的輕症，以前沒有門診選項得住院時，除了打抗生素之外也沒有接受別的處置，對於病人來說一來是活動度不好，另也是降低其生產力、影響日常生活與工作，患者如果能夠在家裡，觀察恢復反而更好。他也強調，該案是急診醫學會和感染症醫學會共同討論提出，也會去監控抗生素使用的情況。

健保署長石崇良昨日推估，國內一年約20萬人次因為感染症住院，能夠讓10%病人轉入門診治療，約2萬人受惠，增加門診處置費大概1億點，且因為這些個案若住院支出點數更高，初步估計反而可節省約3億。