脊椎手術「護架」健保幫付20%　納自付差額特材今年下半實施





▲健保署醫審及藥材組長黃育文，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

退化性椎間盤疾病、脊椎滑脫治療所需的「特殊功能及材質脊椎間體護架（CAGE）」自費使用價格昂貴，健保署今（26）日表示，健保會已通過CAGE可以自付差額方式納入健保給付，健保會出總費用的20%，患者自付80%以減少負擔，新制預估下半年上路，1年約1萬人次受惠，健保新增支出約2.5億元至3億元。

健保署醫審及藥材組長黃育文受訪表示，CAGE主要用於治療嚴重的退化性椎間盤疾病，或者是脊椎有嚴重的滑脫，護架可以幫助植入的人工骨，增加融合率又可以降低沉降率，提升整體病人的治療成效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃育文指出，健保過去全額給付的CAGE材質為聚醚醚酮（PEEK），可使用術式比較受限，而近年來持續有鈦金、混合材料等製成CAGE，適用術式較多元、融合性較佳，已在臨床上廣泛運用，也因此，健保署研議納入健保，但因為費用較高，需求人數多，經過專家會議等討論，認定符合一定條件者可以用差額給付方式來減輕民眾負擔。

依照自費醫材比價網數據，目前醫療機構向病人收取自費CAGE金額的中位數約落在5萬4450元至19萬6550元之間，後續經健保共擬會核定特材費用降至4萬4205元至12萬6055元。

昨日健保會討論決定差額給付CAGE由健保付費20%，民眾自付80%，依此換算，未來健保給付金額約在8841元至2萬5211元之間，也就是說，民眾仍需自己負擔約3.5萬至10萬元的金額。

黃育文也提到，相關差額給付需經事前審查，並附上X光、電腦斷層或核磁共振等影像資料，在頸椎部分的適用對象，包含椎間盤廣泛切除者、屈曲及伸展之X光顯示椎間有不穩定者，以及單一頸椎節段限用一個頸椎脊椎間體護架。至於腰椎部分，則是有不穩定脊椎、椎間盤X光有真空現象、脊椎變形導致嚴重疼痛及藥物治療無效、椎孔外椎間盤突出有神經根壓迫做椎體間融合、進行長節段脊椎骨間融合最尾端等共計8種情形可用。

健保現行可以自付差額的特材包含義肢、人工心律調節器、冠狀動脈塗藥支架、人工髖關節、人工水晶體、特殊材質生物組織心臟瓣膜等11類別。黃育文表示，CAGE在取得健保會同意後，後續還需報請衛福部核定，再經預告、公告等程序，今年下半可望上路，成為第12類自付差額特材。