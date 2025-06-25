「三班護病比獎勵」首發5.4億！林口長庚領最多　27家醫院沒達標

▲衛福部6月發出首次「三班護病比達標獎勵」。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

衛福部自113年3月起實施醫院急性一般病床三班護病比制度，首次「三班護病比達標獎勵」終於發了！衛福部表示，本月19日已經撥付給醫院，共計5.47億元，達標期間為113年3月至114年3月，接下來會以季發放。本次以林口長庚領4053萬7963元最多，另有27家醫院沒達標。

「三班護病比達標獎勵」是114年編列公務預算10億元作為達標獎勵，分二階段推動。第一階段自113年3月至114年6月止，三班（白班、小夜、大夜）護病比中有二班達標，以各醫院住院護理費為基準，額外給予3%加成獎勵，三班護病比都達標則加成比率提高至7%。第二階段自114年7月起，全面以三班護病比整體達標為獎勵標準，給予10%加成獎勵，激勵醫院全面落實制度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅指出，這次發放主要還是醫學中心比較多，根據統計，林口長庚4053萬7963元最多，其次為高雄長庚2855萬1208元，台北榮總2368萬6531元，三軍總醫院 2227萬1987元，彰基1869萬9422元，另包括雙和醫院、部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院等27家醫院沒達標。

未達標獎金掛零的醫院有雙和醫院、部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立豐原醫院、部立彰化醫院、阮綜合醫院、光田綜合醫院、聖馬爾定醫院、聖保祿醫院、為恭醫院、亞洲大學附設醫院、敏盛綜合醫院、民生醫院、玉里醫院、海天醫院、李綜合苑裡、中國醫台北、萬華醫院、靜和醫院、新太平澄清、澄清國際眼、中正脊椎骨科醫院、暘基醫院、全民醫院、新莊英仁、大園敏盛。

陳青梅說，三班護病比達標獎勵金為「專款專用」，公告到現在已經一年，目前各層級醫院的人力都有提高，今年5月對比去年同期，護理人力就增加1500多人，但今年7月以後的計算是三班護病比都要達標，才會給予獎勵，總計會給予10%，如果沒有達標三班護病比標準，就不會給獎勵。