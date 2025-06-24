近看不清、遠看也模糊？告別老花、白內障　德國蔡司老花專家「老花解決方案」對焦人生視線

▲隨著年紀增長，水晶體和睫狀肌調節能力變差，40歲以上，開始出現老花，並且55歲以上會有白內障合併老花的症狀，甚至3C時代過度用眼，有年輕化趨勢！（圖／shutterstock）

生活中心／綜合報導

「咦？怎麼菜單上的字越來越小了？」、「看手機訊息，得把手臂伸到最長才看得清楚…」40歲開始，你是否也有這樣的困擾？這不是眼力退步，而是老花報到的信號！隨著年齡增長，水晶體和睫狀肌的調節能力逐漸變差、失去彈性，就像相機鏡頭失去自動對焦功能，使得看「近物」時特別吃力，再加上智慧型手機、平板電腦等3C產品普及與高度依賴，長時間過度用眼，讓現代人的眼睛提早老化，老花發生的年齡層逐漸下降，甚至35歲就可能出現。

3C時代過度用眼 老花眼、白內障有年輕化趨勢

老花眼是一種無法避免的自然老化現象，大多數人通常在40歲左右，會開始出現視力調節不易的初老徵兆，有人選擇妥協，也有人透過配戴老花眼鏡或多焦點隱形眼鏡來矯正，但卻常因頭暈、乾眼等不適應問題而苦惱。除了因年齡而產生的單純老花，白內障也會伴隨老花，台北公園諾貝爾眼科胡自得醫師提醒，若發現老花眼突然「改善」，近距離看得清楚了，別急著高興，這很可能是白內障的警訊，因為水晶體膨脹、抵銷部分老花度數的假象，讓人誤以為老花好轉，千萬別輕忽！

老花雷射詢問高 新型技術同時解決老花、近視、散光或遠視

而在醫療技術不斷突破下，如今針對不同成因的老花眼，已有更先進、個人化的醫療方案可供選擇，其中，能有效改善視力的「老花雷射手術」受到高度關注，術後約有八成的時間可擺脫對眼鏡的依賴，大幅提升生活品質與便利性，是許多患者主動詢問的熱門療程。

目前老花雷射分為以下兩大類型

1、傳統老花雷射：適合近視為主訴求需要解決，而檢測時發現有老花初期症狀，會以度數保留為治療方向。

2、新型老花雷射：適用於老花程度已影響到近距離用眼等日常生活需求，運用立體景深優化專利，能達到遠、中、近視力快速對焦重拾清晰。

不同年齡層與視力需求會影響術式選擇，例如35至40歲間、以近視為主者，僅出現初期老花徵兆，可考慮傳統老花雷射保留部分度數來協助看近物；而40歲以上、老花明顯者，或是需長時間近距離用眼的族群，則可考慮新一代技術提升視覺範圍與立體感。

新型老花雷射來自德國百年光學大廠研發，採用30年技術成熟的飛秒近視雷射為基礎，利用雙眼視差，慣用眼主力看遠中距離，非慣用眼主力看中近距離，加上獨特「立體景深優化專利」，以及客製化參數調整角膜，延長景深、強化動態對焦能力，幫助大腦快速融像適應，達到遠、中、近都清晰。術後維持景深立體感、色彩對比依舊鮮明，無論閱讀、工作、開車或運動都能自在切換視距，不僅解決老花，同時矯正近視、散光、遠視等多項視力問題。

▲「新型老花雷射」與「傳統老花雷射」選擇參考指標。

人工水晶體挑選適合自己的最重要 老花、白內障一次處理好

員林諾貝爾眼科齊育殿醫師說明，白內障是水晶體老化混濁所致，常見症狀有視力模糊、畏光、感覺色彩變淡，出現疊影、甚至近視暴增，或是常常覺得度數不夠要換鏡片，一般多在55～65歲之後才出現，但現在有年輕化趨勢，原因包括長時間盯著3C產品、高度近視、長時間紫外線曝曬，以及生活壓力、環境因素等影響有關。無論是白內障或老花眼，都不再是老年人的專利，年輕人也可能提早中招，因此及早關注與治療是關鍵。

▲若有出現老花或白內障的症狀，建議盡早就醫尋求專業醫師評估及檢查，以免引發更嚴重的併發症。

有老花又有白內障的患者，則可透過置換「老花人工水晶體」一次到位，一併解決老花、近視、遠視、散光、白內障等視力問題。目前的人工水晶體種類大致上可分為單焦點、長焦段、三焦點，功能各有不同。

單焦點：改善遠距離視力，術後看近物仍需配戴老花眼鏡。

長焦段：改善中、遠距離視力，適合近距離用眼需求較少的患者，如開車族群，但看近距離可能需要戴老花眼鏡輔助。

三焦點：改善遠、中、近距離視力，擁有清晰視野，增加脫鏡率，擺脫老花眼鏡束縛。

「人工水晶體可以把它想像成是放在眼睛裡面的小鏡片，它是一個可以製作到2000度設計，能夠幫助聚焦和調整焦距。」胡自得醫師分享，人工水晶體並非價格越高就越好，或是選便宜的就好，經由專業醫師評估建議，挑選適合自己的才是關鍵，「德國蔡司老花專家」會針對患者的眼睛條件、用眼習慣與生活需求，把白內障跟老花一併處理，找回視力品質。

此外，傳統觀念認為白內障要「熟了」才能開刀，其實現代白內障手術技術已相當成熟，微創且安全又精細，一旦有白內障症狀出現，及早就醫治療，透過白內障手術置換人工水晶體改善視力問題。

▲「德國蔡司老花專家」會根據患者的眼睛狀況、生活習慣、工作性質建議適合的老花人工水晶體。

齊育殿醫師特別叮嚀，許多患者一開始只是「看不清楚」，實際檢查卻發現背後潛藏複合視力問題，若僅依賴驗光配鏡，可能延誤更適切的治療時機。如果有老花問題或是發現有白內障的徵兆，儘早與專業眼科醫師討論處理才是最聰明的選擇。

眼睛問題不能拖，模糊的不只是眼前風景，更是生活的安全與品質，有白內障合併老花問題，諮詢有德國原廠認證的白內障設備認證中心加上德國蔡司老花專家的協助，高階的設備及專業技術與豐富經驗量身打造最適合個人的需求，重拾明亮的視界，看清生活的每一道細節。

▲德國蔡司老花專家 台北公園諾貝爾眼科胡自得醫師。

▲德國蔡司老花專家 員林諾貝爾眼科齊育殿醫師。