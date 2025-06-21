醫示警近年「癌症型態改變」　3癌逐年增加

▲近年癌症型態正在改變，乳癌逐年增加。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人習慣「等到不舒服再看醫生」，但許多癌症在初期幾乎無症狀，等到發現時常已非早期。聯安預防醫學機構健康管理中心主任洪育忠醫師指出，近年癌症型態正在改變，過去常見的子宮頸癌、肝癌等病毒相關癌症，因疫苗接種與篩檢政策推廣，已明顯下降；反之與飲食、環境與老化有關的「乳癌、肺癌、大腸癌」逐年增加。

洪育忠指出，這幾年在臨床上明顯感受到癌症型態的轉變，過去常見的子宮頸癌、肝癌因為疫苗與篩檢介入而減少，但乳癌、肺癌、大腸癌等非病毒相關癌症，反而變得更普遍。另外，根據聯安的健檢數據統計，2023～2024年間，健檢發現最多的癌症類型是乳癌、肺癌與攝護腺癌。

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進一步分析可見，若能及早安排合適的檢查，確實能在初期就發現異常。以2024年資料為例，乳癌0～2期比例達100%，肺癌0～1期為78%，攝護腺癌0～2期則為86%。洪育忠表示，以前發現的癌症常是3、4期，但現在抓到的多是早期，代表透過健檢工具升級與策略優化，確實提升了早期發現的比率。

有些癌症的發生率已經高到即使沒有家族史，也建議每個人在適當年齡時至少做一次篩檢，像乳癌、大腸癌就是明確的例子。洪育忠提醒，年輕人不要輕忽風險，現代生活型態早已讓許多人在30歲前就累積健康隱患，若有癌症家族史、長期抽菸喝酒、未接種HPV疫苗、B/C肝帶原、腸胃不適或糞便潛血反應陽性者，更應及早安排健檢。