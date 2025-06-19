代糖傷男性生育力　研究首度證實：吃多會「殺精」25%

▲北醫大研究首度證實「代糖」吃多會殺精。（圖／北醫大提供）

記者趙于婷／台北報導

糖吃多了影響健康，許多食品改用「代糖」取代，但台北醫學大學營養學院最新研究發現，代糖「三氯蔗糖」吃多了可能損害男性生育力，透過細胞跟動物實驗首度證實吃多會導致精子數量、活動力、存活率降低，精子數量恐大減25%，而三氯蔗糖廣泛應用於標榜低糖或無糖的加工食品及飲料，包括無糖碳酸飲料、低糖果汁、口香糖、無糖乳製品及代餐產品。

北醫大保健營養學系主任夏詩閔表示，現代人為了控糖、減重，會以「零熱量」的代糖如三氯蔗糖（sucralose）取代糖分攝取，但北醫大營養學院研究團隊於2024年透過細胞及大鼠實驗發現，三氯蔗糖可能會損害男性生殖功能，該研究〈Exposure to Sucralose and Its Effects on Testicular Damage and Male Infertility: Insights into Oxidative Stress and Autophagy〉已發表於2025年5月的國際環境醫學權威期刊《Environmental Health Perspectives》。

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夏詩閔指出，研究團隊使用睪丸賽氏細胞株（Sertoli cells）與萊氏細胞株（Leydig cells）進行培養，發現三氯蔗糖會顯著降低細胞存活率，並啟動大量活性氧（ROS）產生，導致DNA損傷與粒線體功能下降。進一步分析更發現，三氯蔗糖干擾了細胞的「自噬流動性」，導致細胞無法有效回收、代謝老化或受損的細胞器，影響細胞穩定性。

更關鍵的是，研究發現三氯蔗糖會抑制睪丸中的甜味接收器T1R3表現。夏詩閔說，T1R3與男性荷爾蒙合成密切相關，當T1R3的表現下滑時，連帶影響性腺激素，也就是性荷爾蒙如促黃體素LH、睪固酮的分泌，最終將導致精子活力下降與形態異常。

而在動物實驗中，研究團隊連續兩個月餵食大鼠相當於人類每日可接受攝取量（ADI）的三氯蔗糖，結果發現，大鼠的生殖系統包括精巢組織出現損傷、荷爾蒙失衡等情形，甚至比未攝取三氯蔗糖的大鼠精子死亡率增加了約25%，而肝腎功能指標未見顯著變化。

研究團隊第一作者、博士後研究員蔣宜芬表示，這項研究顛覆了代糖無害的傳統印象，提醒民眾必須審慎考量「無糖」飲食背後的健康風險，特別是對男性生殖健康的潛在影響。

蔣宜芬指出，三氯蔗糖廣泛應用於標榜低糖或無糖的加工食品及飲料，包括市面常見的無糖碳酸飲料、低糖果汁、口香糖、無糖乳製品、烘焙食品及部分代餐產品，由於其熱穩定性，三氯蔗糖常被添加至需加熱處理的食品中，民眾日常飲食中可能不自覺增加暴露量。

研究團隊呼籲，民眾日常飲食應養成閱讀產品標籤的習慣，避免過度依賴代糖產品，改以選擇天然甜味來源，如水果等原形食物，增加蔬菜與全穀類的攝取，並搭配規律運動及健康的生活作息，以維護整體健康與生殖系統功能。