代糖傷男性生育力　研究首度證實：吃多會「殺精」25%

▲北醫大研究首度證實「代糖」吃多會殺精。(圖/北醫大提供)

記者趙于婷/台北報導

糖吃多了影響健康,許多食品改用「代糖」取代,但台北醫學大學營養學院最新研究發現,代糖「三氯蔗糖」吃多了可能損害男性生育力,透過細胞跟動物實驗首度證實吃多會導致精子數量、活動力、存活率降低,精子數量恐大減25%,而三氯蔗糖廣泛應用於標榜低糖或無糖的加工食品及飲料,包括無糖碳酸飲料、低糖果汁、口香糖、無糖乳製品及代餐產品。

北醫大保健營養學系主任夏詩閔表示,現代人為了控糖、減重,會以「零熱量」的代糖如三氯蔗糖(sucralose)取代糖分攝取,但北醫大營養學院研究團隊於2024年透過細胞及大鼠實驗發現,三氯蔗糖可能會損害男性生殖功能,該研究〈Exposure to Sucralose and Its Effects on Testicular Damage and Male Infertility: Insights into Oxidative Stress and Autophagy〉已發表於2025年5月的國際環境醫學權威期刊《Environmental Health Perspectives》。

夏詩閔指出,研究團隊使用睪丸賽氏細胞株(Sertoli cells)與萊氏細胞株(Leydig cells)進行培養,發現三氯蔗糖會顯著降低細胞存活率,並啟動大量活性氧(ROS)產生,導致DNA損傷與粒線體功能下降。進一步分析更發現,三氯蔗糖干擾了細胞的「自噬流動性」,導致細胞無法有效回收、代謝老化或受損的細胞器,影響細胞穩定性。

更關鍵的是,研究發現三氯蔗糖會抑制睪丸中的甜味接收器T1R3表現。夏詩閔說,T1R3與男性荷爾蒙合成密切相關,當T1R3的表現下滑時,連帶影響性腺激素,也就是性荷爾蒙如促黃體素LH、睪固酮的分泌,最終將導致精子活力下降與形態異常。

而在動物實驗中,研究團隊連續兩個月餵食大鼠相當於人類每日可接受攝取量(ADI)的三氯蔗糖,結果發現,大鼠的生殖系統包括精巢組織出現損傷、荷爾蒙失衡等情形,甚至比未攝取三氯蔗糖的大鼠精子死亡率增加了約25%,而肝腎功能指標未見顯著變化。

研究團隊第一作者、博士後研究員蔣宜芬表示,這項研究顛覆了代糖無害的傳統印象,提醒民眾必須審慎考量「無糖」飲食背後的健康風險,特別是對男性生殖健康的潛在影響。

蔣宜芬指出,三氯蔗糖廣泛應用於標榜低糖或無糖的加工食品及飲料,包括市面常見的無糖碳酸飲料、低糖果汁、口香糖、無糖乳製品、烘焙食品及部分代餐產品,由於其熱穩定性,三氯蔗糖常被添加至需加熱處理的食品中,民眾日常飲食中可能不自覺增加暴露量。

研究團隊呼籲,民眾日常飲食應養成閱讀產品標籤的習慣,避免過度依賴代糖產品,改以選擇天然甜味來源,如水果等原形食物,增加蔬菜與全穀類的攝取,並搭配規律運動及健康的生活作息,以維護整體健康與生殖系統功能。