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交往快3年都無套女友卻沒懷孕　他私訊醫：誰問題比較大

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲當事人說，女友月經有時候1、2個月才來，不然來就是一點點。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男生私訊婦產科名醫蘇怡寧，和女友嘿咻都沒戴保險套，她月經有時候1、2個月才來，不然就是來一點點，「想問是誰的問題比較大」？對此，蘇表示，不能順利懷孕這件事，不是跟出車禍一樣，法官要去判斷誰的責任比較大，解決問題比較重要。

蘇怡寧在臉書發文，分享當事人的私訊截圖，以下為雙方對話：

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當事人：蘇怡寧醫師您好，我想問我和女朋友在一起快3年，行房都沒戴套，都在裡面。她月經有時候1、2個月才來，不然就是來一點點，想問是誰的問題比較大，謝謝你。

蘇怡寧：誰的問題比較大不重要，解決問題比較重要。

當事人：好像也是喔，謝謝。

蘇怡寧發文寫道，誰的問題比較大？同學，不能順利懷孕這件事情，不是跟出車禍一樣，法官要去判斷誰的責任比較大，解決問題比較重要。

蘇怡寧提到，話說前一陣子，有一位媽咪備孕3年都沒懷孕，因月經不是很規則，所以來門診調經調2年，但還是沒消息；重點是中間一直提醒也要請老公來檢查，但先生一直覺得自己沒有問題，沒有出現，最後精液檢查發現，先生其實沒有會游泳的蟲蟲。

▼當事人私訊截圖。（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

（圖／翻攝蘇怡寧臉書）

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關鍵字： 蘇怡寧 懷孕

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