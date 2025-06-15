「5常見症狀」恐為癌症警訊！她哺乳時摸到小腫塊　就醫已是癌末

▲下背痛與一般肌肉痠痛不同，有可能是血癌所引發。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近年來有許多癌症患者與其家屬透過社群平台分享自身經驗，呼籲民眾要警覺自己日常被忽視、但可能與致命癌症有關的常見症狀。這些來自社群平台Reddit上的故事，與美國癌症協會（American Cancer Society）、英國癌症研究（Cancer Research UK）的統計資料相互呼應，突顯了身體異狀早期察覺的重要性。

根據《unilad》報導指出，乳癌目前仍是美國女性中最常見的癌症，其死亡率僅次於肺癌。一名使用者分享，自己的朋友在哺乳期間摸到乳房有一顆小腫塊，起初以為是乳腺阻塞，幾個月後腫塊仍未消失才就醫，結果診斷已是第四期乳癌，最終仍不幸過世。

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另一位女性則在同樣情況下發現異常，但由於女子第一時間就選擇檢查，最後確診第一期，也成功控制病情。

在大腸直腸癌方面，許多患者都曾回憶表示，自己過去曾有大便帶血的情況，卻被醫護人員簡單歸因於痔瘡處理。其中一名年僅31歲的患者，後來被確診第四期大腸癌。

目前現行指引建議，45歲之後就要開始接受大腸鏡檢查，但若有家族史或其他高風險因素，應更早篩檢。不少網友提到，即使有明顯症狀，也曾因「年紀太輕」而被醫師拒絕安排檢查。

皮膚癌方面，美國皮膚癌基金會（Skin Cancer Foundation）指出，美國每小時就有超過兩人死於此病，黑色素瘤尤其危險。一名患者表示，他30歲的姊姊曾因一顆痣未及早處理而喪命。他向網友呼籲，若身上的痣產生變化，就應該要馬上去檢查，並強調使用防曬乳的必要性。防曬與皮膚檢查雖看似平常，卻往往是阻止病變的關鍵步驟。

另一種常被誤解的症狀是「極度疲憊」。多名患者描述這種疲憊感不同於睡不飽或工作壓力造成的疲勞，而是一種持續不斷、無法紓解的倦怠。

有患者以「走在泥巴裡」形容自己的身體狀態，日復一日地無力，即使長時間睡眠也難以恢復。有人甚至在檢查肋骨時，意外發現腎臟內藏有三吋大的腎細胞癌腫瘤。

此外，持續性背痛也是一項重要警訊。一名年輕患者表示，他的下背部長期有刺痛感，與一般肌肉痠痛不同，最終被診斷為血癌，且已擴散至肺、肝與脾臟。不只一人提到，這類背痛起初常被家人與醫師誤判為拉傷或坐姿不良，延誤了正確診斷時機。

根據美國國家衛生研究院（NIH）預估，光是2025年，全美就有約618,120人死於癌症，而乳癌、肺癌、前列腺癌與大腸癌合計便占將近一半死亡案例。儘管全球已知癌症種類多達200種，但這些最常見症狀一旦被忽略，往往導致錯失早期治療機會。

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