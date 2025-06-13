新冠「進入高原期」到8月初　羅一鈞：疫苗比藥物更能防重症

▲疾管署副署長羅一鈞。（資料照／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

這波新冠疫情已達最高峰，疫苗接種也略降。疾病管制署副署長羅一鈞今（13）日分析，本周新冠就診人次開始下降，不過降幅稍緩，僅7%至8%，預期將進入高原期，且重症和死亡病例數增加，50歲以上新冠住院人次亦仍呈上升趨勢，流行期將持續至8月初，提醒民眾不可掉以輕心。

疾管署監測顯示，新冠疫情連續9周上升，上周門急診就診達7萬人次，但是增幅僅有9.3%，明顯趨緩，疾管署研判已提前在上周達高峰。羅一鈞今日指出，前幾天就診人次僅略降7至8%，可能會進入緩慢下降的高原期，流行期還是會持續到8月初。

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新冠疫苗打氣持續但是有略降趨勢，羅一鈞分析，過去幾天每天仍有接近萬人接種，統計本周過去4天接種人數約3.8萬，仍為今年各周同期第3高。

有報導指出，專家建議新冠高風險族群用藥條件下修至50歲，羅一鈞表示，統計今年截至6月9日本土新冠併發重症病例，50至64歲共105例，其中87%具慢性病史，原本就屬於公費新冠抗病毒藥物的適用對象，國內抗病毒藥物的涵蓋對象範圍足夠。

羅一鈞也提到，近年來國際研究已顯示疫苗比口服抗病毒藥物更能預防新冠住院和重症。目前國內50至64歲的新冠JN.1疫苗接種率僅8.9%，50至64歲者的新冠防治策略應著重在疫苗接種，而非擴大抗病毒藥物對象至此年齡層無慢性病等高風險因子之健康成人；籲請50至64歲未接種者儘速前往接種。

疾管署開放65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象可接種第2劑新冠JN.1疫苗，並於11日開始調整接種間隔縮短為2個月（60天）。羅一鈞表示，統計過去2天已接種6541人，疾管署將持續每周配送疫苗以應民眾接種需求。

疾管署表示，目前各縣市亦加強推動機構住民等對象之第2劑接種作業，呼籲除符合第2劑接種資格者，請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，保護自己也保護家人之健康。