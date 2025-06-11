ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

失智症「新藥」來了！亞東醫院6/19打全台第一針

頭皮,頭髮,頭皮屑,抓癢。（圖／達志／示意圖）

▲失智症治療有重大進展。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣邁入超高齡社會，失智症也是受到極大關注的疾病之一，如今治療終於迎來重大進展。衛福部日前核准兩款針對早期阿茲海默症的新藥，可以清除腦中致病的類澱粉蛋白，幫助延緩病程。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，預計在6月19日施打全台第一針。

甄瑞興指出，台灣約有35萬名失智症患者，其中阿茲海默症占6到7成，約有20萬人，而衛福部食藥署今年核可美國與日本合作研發的「樂意保（LEQEMBI）」與美國禮來藥廠研發的「欣智樂（KISUNLA）」兩款針劑，分別有助延緩病程26%和35%，但必須在醫院施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

並非所有患者都適用，甄瑞興表示，該款新藥僅限用於因「類澱粉蛋白」所致的輕度認知障礙（MCI）和初期阿茲海默症，「腦中類澱粉蛋白沉積」影像的診斷證據，才符合使用條件，針對病程進入中度以上、血管型、路易氏體型等其他類型失智症，無法使用。

另外，中風、腦部微出血或同時帶有兩個APOE ε4等位基因都不建議施打。甄瑞興說，根據臨床資料，兩款新藥都有腦出血與腦水腫風險，約3%的患者可能會出現點狀出血，0.7%出現神經反應變慢，療效和副作用還需更長期評估與觀察，而該治療一年藥費也須自費百萬。

【泰格與雪兒】遠距幼稚男

關鍵字： 失智症 甄瑞興

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

「回春名醫」幫貴婦打牛奶針害昏迷！北市衛生局：送醫師懲戒

李多慧親曝理想型「不能臭臭」　醫揭研究：狐臭體味成社交殺手

洗髮精「1添加物」害禿頭！醫曝「產業秘密」：標榜天然恐更危險

衛福部規劃醫院醫師「加班費免稅」　醫界認同：避免人才流向診所

失智症「新藥」來了！亞東醫院6/19打全台第一針

心跳未停就要摘器官！北部醫院爆器捐爭議　法醫遭施壓相驗

食藥署用AI助「邊境查驗」　不合格命中率提升3成

8旬婦「多重慢性病」罹肝癌難開刀　醫用射頻燒灼術3天出院

男女福音！研究顯示：瘦瘦筆「1藥物成分」可讓陰莖長度增10％

讀者迴響

回到最上面