失智症「新藥」來了！亞東醫院6/19打全台第一針

▲失智症治療有重大進展。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣邁入超高齡社會，失智症也是受到極大關注的疾病之一，如今治療終於迎來重大進展。衛福部日前核准兩款針對早期阿茲海默症的新藥，可以清除腦中致病的類澱粉蛋白，幫助延緩病程。亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，預計在6月19日施打全台第一針。

甄瑞興指出，台灣約有35萬名失智症患者，其中阿茲海默症占6到7成，約有20萬人，而衛福部食藥署今年核可美國與日本合作研發的「樂意保（LEQEMBI）」與美國禮來藥廠研發的「欣智樂（KISUNLA）」兩款針劑，分別有助延緩病程26%和35%，但必須在醫院施打。

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並非所有患者都適用，甄瑞興表示，該款新藥僅限用於因「類澱粉蛋白」所致的輕度認知障礙（MCI）和初期阿茲海默症，「腦中類澱粉蛋白沉積」影像的診斷證據，才符合使用條件，針對病程進入中度以上、血管型、路易氏體型等其他類型失智症，無法使用。

另外，中風、腦部微出血或同時帶有兩個APOE ε4等位基因都不建議施打。甄瑞興說，根據臨床資料，兩款新藥都有腦出血與腦水腫風險，約3%的患者可能會出現點狀出血，0.7%出現神經反應變慢，療效和副作用還需更長期評估與觀察，而該治療一年藥費也須自費百萬。