陽光能喚醒免疫細胞！醫建議每天曬太陽10分鐘　還能讓心情愉悅

▲專家建議每天曬太陽10分鐘可提升免疫力。（示意圖／記者湯興漢攝）



生活中心／台北報導

曬太陽除了可以補充維生素D之外，最新研究還發現能喚醒免疫系統。醫師引述研究指出，光線不只是自然現象，它像一把鑰匙，會悄悄打開身體裡某些神秘的開關，影響免疫力、修復力，甚至情緒與壽命。專家建議，早晨可以外出曬太陽5到10分鐘，可增加多巴胺分泌，使心情愉悅、正面積極，提升白天的專注度以及精神。

北榮遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」貼文指出，2025年一篇刊登在期刊《Science Immunology》的研究，讓他看見這個「光的密碼」如何影響身體裡最重要的免疫細胞「嗜中性球」。

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貼文指出，研究人員發現，身體裡的白血球成員中的嗜中性球是每天對抗細菌、清除病毒的免疫前鋒，竟然會根據光線而改變工作效率。當早晨的陽光照進來時，細胞內一個叫做「Per2」的基因被活化，啟動了一連串的反應，讓嗜中性球產生更多的活性氧，大幅提升殺菌能力。

張家銘說，更奇妙的是這個變化幾乎只會在光照下發生，研究提到，即使一天當中什麼都沒變，只要是「白天」感染，嗜中性球就會更有戰鬥力，病原體也更快被清除。這就像身體有一個「光線密碼」，當陽光進來，身體就知道要準備作戰；當黑夜降臨，它就自動進入休整模式。

張家銘強調，這不是叫大家去烈日下暴曬，而是提醒「早上的陽光，是身體最天然、最溫柔的免疫提醒」，起床後的30分鐘內，如果能讓陽光照到臉上、手臂或只是坐在窗邊喝一杯茶，就已經開始調整生理節奏，像是身體默默在說：「收到了，我準備好了。」

營養師何沂霖也在臉書貼文指出，不花錢又可以改善睡眠、提升專注跟讓心情愉悅的方法，那就是「曬早晨的太陽」。

她引述美國史丹佛大學Dr. Huberman推薦早晨可以外出曬太陽5到10分鐘，根據他的研究有以下好處：可增加多巴胺分泌，使心情愉悅、正面積極；身體藉由接觸陽光可校正晝夜節律，可提升睡眠品質；皮質醇跟腎上腺素會分泌，可提升白天的專注度以及精神。

她說，文章中提到曬晨光時不要戴太陽眼鏡，室內或者車內隔著玻璃都會降低或去除掉一些早晨陽光的波長，Dr. Huberman也建議可以在下午時曬一點太陽，這時候太陽光的波長改變，可以讓生理時鐘感受到陽光變化而慢慢調整成準備迎接晚上的睡眠。

衛福部國健署衛教資料則建議，適當日曬可以增加體內維生素D轉化，一般情況下，可以每天在上午10點以前或下午2點以後陽光不是最強烈的階段，不要擦防曬乳，曬太陽10到20分鐘，但注意不要曬傷，藉此透過維生素D幫助人體從腸道中吸收鈣質，以避免骨鈣合成不足而導致骨鬆，同時也可預防多種慢性疾病發生機會。