ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

她飲控期吃蛋糕就大哭　營養師揭3種不健康減重「增憂鬱風險」

量體重,體重計,減肥,減重,體重,瘦身（圖／達志／示意圖）

▲錯誤減重方式恐增加憂鬱風險。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

一想到減重就壓力大！一名36歲女性上班族長期受體態困擾，從學生時期開始就常因為身形被開玩笑，導致自信心低落。為了瘦身，她曾嘗試瘦瘦筆、生酮飲食等方式，但始終無法持久，尤其在工作壓力大的時候，食慾變得特別難以控制，甚至曾在飲食控制期間「吃完蛋糕落淚大哭」。營養師指出，許多人在減重時只專注飲食和運動安排，卻忽略壓力對體重的深層影響。

營養師張宜婷說明，反覆減重又復胖讓該名女性身心俱疲，直到近期，為了出席好友婚禮當伴娘，決心尋求專業協助。在營養師引導下，她透過211餐盤法、逐步戒糖、學習進食順序與社群支持等，兩個月內成功減重6公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新發表於《Journal of Affective Disorders》期刊的研究也指出，若在減重過程中採用節食、減肥藥或催吐等極端方式，憂鬱相關症狀會顯著增加。使用3種以上不健康減重方式者，出現憂鬱相關症狀的風險更將增加2.72倍。張宜婷直言，減重影響的從來不只是體重數字，更涉及心理健康與生活品質。

張宜婷指出，內部統計接受指導的學員，最常嘗試的減重方式為「多運動」、「不吃澱粉」與「嚴格計算熱量」。這些方法雖短期內可能奏效，但若缺乏整體規劃與情緒調適，往往難以持續。

以運動為例，60公斤成年人慢跑一小時約可消耗 492大卡，卻可能不敵一份便當的熱量；過度限制飲食也容易造成壓力與罪惡感，使人陷入「吃了就後悔」的心理折磨。

張宜婷說，當人體長期處於壓力狀態，會分泌大量壓力荷爾蒙「皮質醇」，導致肌肉流失、脂肪堆積，進而影響能量代謝與燃脂效率。穩定情緒與均衡營養，才是更有效且可持續的減重關鍵。

張宜婷強調，許多人在減重時只專注飲食和運動安排，卻忽略壓力對體重的深層影響。長期緊繃、睡眠不足、情緒波動都會促使皮質醇上升，間接導致新陳代謝變慢，脂肪更容易囤積，影響整體減重成果。

此外，壓力也容易引發情緒性進食，讓人傾向攝取高糖、高熱量的食物來紓壓。這不僅影響情緒穩定，也削弱行動力與自控力，讓減重進展停滯甚至反彈。

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

關鍵字： 健康 減重 營養 壓力 心理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

明年健保費恐漲？陳時中不說死：醫療費用應「上升多一點」

新冠延燒憂急診再塞　陳時中曝「待床警戒值」：這波應能安然度過

她飲控期吃蛋糕就大哭　營養師揭3種不健康減重「增憂鬱風險」

加熱剩菜「少這動作」恐食物中毒！　專家曝最安全步驟

夏季恙蟲來襲！未立即治療致死率達6成　金門4人確診

6旬翁反覆發燒住院竟染「超級細菌」　醫示警國內抗藥性威脅增

免費乳癌篩檢擴大「上半年66萬人受檢」　2大事前準備可降低不適

胃癌逐漸年輕化！　醫揭「關鍵元凶」：成為致癌溫床

睡不好可能是空污的錯！研究曝PM2.5害人淺眠、半夜甦醒

讀者迴響

回到最上面