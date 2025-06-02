疫情升溫2醫院破百人等住院　專家：有症狀別衝急診先去診所

▲新冠疫情升溫，各界擔心急診人力會吃不消。（圖／記者林東良翻攝新樓醫院畫面）

記者邱俊吉／台北報導

新冠疫情攀升，醫護人力緊繃又沒有明顯改善，不少人擔心急診會塞爆，對此專家說，根據觀察與疾管署資料，這波疫情引發肺炎的風險較低，症狀劇烈到須至急診搶救的機率較小，各大醫院在端午連假也無急診壅塞情形，面對即將來臨的疫情高峰，民眾有疑似症狀宜先前往診所，以免醫院「塞車」，也降低感染機率。

根據健保署重度級急救責任醫院急診即時訊息，在今天上午11時左右，全台各醫學中心急診等待住院人數超過100人的醫院有林口長庚、台大醫院2家，超過50人的有高雄長庚、成大、高醫等3家，其餘均未達50人，而經常被外界視為急診壅塞指標的台大，早上雖一度向119通報滿載，但在10時許已不再通報，且等候推床人數為零，沒有塞爆跡象。

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針對急診人潮，台灣急診醫學會榮譽理事、中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭說，近期急診病人雖多，但屬「擁擠」而非「壅塞」，前者指的是短時間內人潮湧入不過流通順暢，後者是指病患需住院卻不僅一時無床可用，還長時間滯留急診；以中醫大附醫為例，目前等待住院的病人數多在20至30人之間，但不表示有20至30人一直卡在急診上不去，患者流動堪稱順暢，未出現壅塞狀況。

陳維恭表示，近期雖有人擔心疫情對於急診恐造成壓力，不過臨床觀察暫無此現象，例如中醫大附醫，今年端午假期的急診人潮反略為下降。

此外，陳維恭指出，最近疫情雖上升，但確診者的症狀普遍較輕，發燒、肺炎、心肌炎等較為嚴重的個案明顯減少，住院需求降低，對急診的衝擊相對緩和。

對於疾管署評估疫情會一路上升至7月，陳維恭則說，民眾若察覺有疑似症狀但不嚴重，例如咳嗽、喉嚨不適等，建議先至診所就醫，再由醫師判斷是否需轉診，如此將可減少不必要的急診就醫壓力，也有助真正急重症患者獲得及時救治。