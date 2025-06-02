每天「1杯含糖飲」會導致掉髮！研究：禿頭風險增3.36倍

▲研究發現，喝含糖飲增加禿頭風險。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

喝太多含糖飲會禿頭！一篇發表於國際期刊《Nutrients》的最新研究，揭開了含糖飲料與雄性禿風險之間驚人的關聯，研究結果發現，每周飲用含糖飲料超過7次者，禿頭風險高出3.36倍。

柯博桓在臉書「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，該篇研究發現，雄性禿患者平均每周喝下4293毫升含糖飲料，遠高於頭髮正常者的2513毫升，即便排除年齡、抽菸、教育背景等其他干擾因素，這個關聯依然成立。

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研究中也使用了BASP評估系統，幫助識別雄性禿前兆，包括「額角後退（從L型變M型）、頭頂明顯變稀（V型）、分線處變寬、髮量整體減少」。

這些飲品不只直接影響毛囊健康，還會間接透過慢性病與焦慮，雙重打擊髮量。柯博桓說，高糖攝取會活化多元醇代謝途徑，導致毛囊能量缺乏，而攝糖過量與糖尿病、高血壓等慢性病顯著相關，這些疾病也是雄性禿高風險因子，另外含糖飲料攝取頻率越高，焦慮症狀越嚴重，而焦慮同樣會加劇掉髮問題。

該篇研究也提供相關應對策略，包括減少含糖飲料、油炸、高糖高脂食物攝取，增加蔬菜與優質蛋白質，日常也要多運動、戒菸限酒、改善睡眠，另外也要處理焦慮、PTSD等壓力因素，若有相關困擾，可尋求專業治療。

柯博桓提醒，雖然這篇研究以男性為主，但其生理機制顯示，甜飲對女性荷爾蒙與毛囊的影響也不容小覷，因此女性雄性禿也可能與含糖飲料有潛在關聯。