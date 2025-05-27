43歲才做試管嬰兒「懷孕率不到1成」　國健署揭男女黃金生育期

▲國健署提醒，若懷孕困難，宜及早就醫並善用補助。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代人晚婚遲育已成常態，需注意生殖能力會隨年齡下降！根據統計，國內夫妻試管嬰兒療程中，受術妻30歲懷孕率超過3成（32.6%），40歲懷孕率驟降至不到2成（19.1%），43歲則不到1成。國健署呼籲，女性應把握25至35歲黃金生育期、男性則為40歲前，若懷孕困難，宜及早就醫並善用補助。

根據研究顯示，隨年齡增長，男女雙方的生殖能力皆會逐漸下降，可能出現卵子與精子品質降低、受精困難、胚胎染色體異常等情形，即使借助人工生殖技術，成功率仍會隨年齡增加而明顯下降。

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國健署婦幼健康組簡任技正林真夙指出，依國健署111年人工生殖施行結果統計，在使用配偶精卵進行試管嬰兒療程的本國籍夫妻當中，受術妻年齡30歲之治療週期懷孕率為32.6%，年齡35歲為28.6%，年齡40歲降為19.1%，至43歲以後更下降至10%以下。

人工生殖的活產率也和年齡明顯相關，根據國健署針對申請試管嬰兒補助結果所做分析比較，受術妻年齡在25至未滿35歲者，於首次申請補助就成功產下寶寶者占35.4%，在35至未滿40歲者占29.9%，至40歲以上只有13.4%。

林真夙建議，有生育計畫的年輕夫妻，應把握女性25至35歲、男性40歲前的黃金生育期，若有懷孕困難，應及早尋求生殖醫學協助。

為協助不孕夫妻實現生育期待，並減輕經濟負擔，國健署也自110年7月1日起擴大試管嬰兒補助，只要經醫師評估有試管嬰兒療程需求，且夫妻任一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，即可透過全國102家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。

首次申請最高補助新臺幣10萬元，中低及低收入戶最高可補助15萬元，受術妻年齡未滿40歲者，每胎次最多補助6次療程，受術妻年齡已滿40歲且未滿45歲者，每胎次最多補助3次療程。