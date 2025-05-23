國中女師下坡摔車「重度腦創傷」　搶救5個月奇蹟恢復

▲萬芳醫院神經外科成功搶救重度腦傷病人，示意圖非當事人。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

國中老師江女士在去年6月中旬由先生接送返程途中，疑似機車龍頭不穩，於急下坡路段劇烈搖晃，最後失控摔車。江女遭拋飛摔落地面，雖然有安全帽保護，但頭部著地導致重度腦創傷，送醫後轉為重度昏迷。後續在全力搶救與照護下，歷經3次手術、長達5個月的住院，奇蹟重拾生活自理能力，並預計重返教職，展現驚人復原力。

收治病人的台北市立萬芳醫院神經外科主治醫師廖國興表示，江女士到院時，電腦斷層檢查顯示右側大腦出血並合併左側鎖骨及多根肋骨骨折，還有氣胸、血胸等多處外傷，昏迷指數8分且出現瞳孔放大等危急徵象，緊急開顱減壓手術，清除腦內血塊，穩定顱內壓力，爭取寶貴搶救時間，再轉入加護病房。

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廖國興解釋，大腦就像是豆花般很軟又很脆弱，一旦用力搖晃容易破損。該病人因劇烈撞擊導致嚴重腦部挫傷與腦腫，腦壓也隨之飆高，隨時可能致命，為降低後續神經功能損傷風險，採用藥物及鎮定劑降低腦壓，並搭配低溫療法，將體溫控制在34至35度，有助減緩腦部發炎與代謝負擔。

廖國興指出，在加護病房醫護團隊悉心照護下，江女士病情逐漸好轉，陸續安排頭骨重建手術及鎖骨固定，並規劃復健計畫，搭配高壓氧治療與中醫針灸等輔助方式，促進神經恢復。住院期間歷經3次手術與長期跨科整合醫療，病人肢體活動與語言功能逐漸恢復，住院5個多月後終於順利出院，後續持續門診復健。

廖國興指出，腦傷病人的治療與復原需跨專科密切合作，因應不同病況做出即時應變與長期追蹤，這些都攸關預後關鍵。針對重度腦創傷，除了手術本身，家人的支持也有助於腦傷的恢復。