世壯運參賽者現場做AI檢測　意外揪「心血管90%狹窄」急手術

▲AI輔助心電圖檢測服務。（圖／北市聯醫提供）

記者趙于婷／台北報導

AI醫療科技應用日益普及，一名62歲世界壯年運動會參賽者馬先生在開幕當天進行「AI輔助心電圖檢測服務」，意外發現異常，隨即取消賽事報名，進一步做心導管發現冠狀動脈已有90%狹窄，立即緊急進行手術，成功避免風險。

林森中醫昆明院區江碩儒副院長表示，北市聯醫在2025雙北世界壯年運動會博覽會設有「智慧健康體驗園區」，提供AI輔助心電圖檢測服務，馬先生計畫參加比賽，於開幕首日前往進行AI輔助心電圖風險預測體驗，AI預測結果顯示其未來三個月內有多項中度心血管風險指標，且血管年齡預測超出實際年齡達10歲以上。

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經現場醫師即時進行問診並建議進一步檢查，隨即安排世壯運心臟檢查綠色通道進行心導管檢查，馬先生也主動取消原定賽事報名。

果然在心導管檢查後，顯示其冠狀動脈左前降支中段出現高達90%的嚴重狹窄，當日即施行血管擴張與支架置放手術，術後馬先生症狀明顯緩解，成功避免了可能發生的重大心血管事件。

江碩儒指出，此案例顯示AI技術可協助醫療人員提早發現潛在心血管病變，透過即時介入治療，降低運動賽事中發生遺憾事件的風險，未來AI輔助系統將為醫療服務帶來更高的診斷準確性與創新應用，協助民眾在日常生活中即時掌握健康狀況，打造更完善的智慧健康照護網絡。