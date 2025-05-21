梁赫群老婆自爆耳中風　季節轉換易發生「耳鳴、耳悶是警訊」

▲梁赫群老婆Stacey（左）以耳中風康復患者身份出席台北榮總記者會，感謝主治醫師廖文輝（右）治療。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人梁赫群老婆Stacey曾經罹患「耳中風」，當時她右耳突然聽不清楚，還出現巨大耳鳴，嗡嗡聲嚴重程度讓人差點被逼瘋，就怕這輩子得和耳鳴共存，最後才知道是俗稱耳中風的突發性耳聾。醫師示警，近年來耳中風相關個案增加，特別是季節轉換更容易發生，提醒民眾若出現耳鳴、耳悶等症狀，應趕在72小時的黃金治療時間以搶救聽力。

Stacey今日以「耳中風」患者身分出席台北榮總記者會分享自身經歷，她回想在2013年底某天早上起床後覺得耳朵悶悶，有點像搭飛機時耳壓不平衡，當時並未特別警覺，起初就醫後被診斷為耳壓過大，服藥即可，沒想到兩天後症狀急劇惡化，不僅聽力下降，還出現嚴重耳鳴，耳朵內的雜音幾乎讓她抓狂。

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Stacey當時在家人建議下四處就醫，接受特殊藥物注射後療效不明顯，病情更惡化，無法正常吃飯、工作，連日常聲音都變得難以忍受，一度被醫師認為是耳內某器官損壞，恐無法治癒，後來才經噴氣球檢查後認定是耳中風，轉診至台北榮總，經過19天的密集治療，聽力不僅恢復，還比以前更好。

收治Stacey的北榮耳鼻喉頭頸醫學部耳科主任廖文輝指出，突發性耳聾（Sudden Sensorineural Hearing Loss）好發於40至60歲，近年有年輕化趨勢，常見於長期壓力大、睡眠不足、作息不規律者。臨床定義為在三天內，連續三個頻率的聽力喪失超過30分貝，通常為單側發作，約九成患者為單耳失聰，少數為雙側，可能與自體免疫疾病相關。

▲北榮發表俗稱耳中風的突發性耳聾創新治療。（圖／記者洪巧藍攝）

廖文輝表示，突發性耳聾常伴隨耳鳴、耳脹、暈眩或失真感，成因至今尚未明確，但多與病毒感染、血液循環障礙、免疫異常、生活壓力及季節交替有關，且突發性耳聾未來五年內罹患腦中風的機率高於一般人。

耳中風是一種必須搶時間治療的急症！廖文輝示警，錯過治療黃金期可能導致永久聽力損失。臨床統計資料顯示，突發性耳聾若能在症狀出現後72小時內接受治療，有高達七成的患者可以部分或完全恢復聽力，而自然恢復的機率則介於32%至65%之間。然而，一旦治療延誤超過14天，其療效將顯著降低。

台北榮總耳鼻喉醫療團隊透過八大創新整合治療策略，成功提升突發性耳聾的治癒率，除了傳統類固醇藥物，針對較嚴重型患者提供中耳腔類固醇注射，另透過遠紅外線照射內耳，改善耳蝸微循環與代謝來縮短復原期，北榮還特別研發可以測量聽力量值APP、聽能復健操，有機會可以幸運完全恢復聽力。

廖文輝提醒，民眾當出現單側耳朵突發性聽力下降、耳鳴、耳內悶塞感、聲音失真，甚至伴隨頭暈與頭痛等症狀時，應立即就醫。