好多人中新冠　冒「3症狀」快篩2條線

▲醫師說，發燒是這波新冠常見症狀。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

國內新冠疫情進入流行且連續5周上升，對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）表示，最近新冠疫情又有升溫跡象，門診不少人一開始以為只是「痠痛、發燒、喉嚨癢」，沒想到居家快篩一驗是兩條線。許多網友則回報中鏢慘況，「喉嚨像快要被掐死」、「全身痠痛」。

蒼藍鴿在YouTube頻道發文指出，新冠又升溫，全身痠痛怎麼回事？其實全身痠痛是「身體發炎」的表現之一，當病毒入侵，免疫系統開始作戰，會釋放發炎因子，這些物質除了對抗病毒，也會讓你感覺肌肉痠、關節痛，甚至覺得渾身無力。

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蒼藍鴿提到，這波新冠常見症狀除了發燒、喉嚨痛、咳嗽，也有不少人反映「頭暈、疲勞感強烈」，有時候甚至會跟流感搞混。

蒼藍鴿表示，身體痠痛不是小事，有時候是身體在對你喊話，建議近期出門至人多的場所，可以恢復戴口罩的習慣，保護自己。

對此，許多網友留言，「我也中了 ，班上同學不戴口罩傳染到我」、「是，我也中了，會突然發燒，過陣子就降，喉嚨像快要被掐死」、「對，我中就是全身痠痛，好像做了運動」、「目前真的是靠腰的痠痛快一周了」、「真的難受，全身無力很不舒服。」

疾病管制署副署長羅一鈞分析，這波新冠疫情預估6月達高峰，提醒民眾盡快接種疫苗，確保高峰來臨前取得保護力。