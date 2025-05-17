新冠就醫「5至19歲」增加最多　台大醫示警：3族群最受威脅

▲新冠JN.1疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情進入流行且連續5周上升，上周新冠就診多達9978人次，其中5歲至19歲兒少是增加最多的族群。感染科權威、台大醫師黃立民指出，年輕個案多是輕症，但因為容易互相接觸、傳播力強，將影響到其他高風險族群如長者、有共病、免疫低下者。副署長羅一鈞認為，學生族群在校園接觸染病，回家後再傳給抵抗力比較弱的家人，預期後續會增加其他族群傳播。

根據疾管署統計，上周新冠門急診就診9978人次，較前一周增加66%，另上周新增34例新冠重症，6例死亡，重症個案中有一例11個月大男嬰。羅一鈞日前分析，今年新冠疫情上升相對早，不過就診人數相對較低，推估疫情應於6月進入高峰，但是否會出現高原期、高峰會有多高，都還需要觀察。

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值得注意的是，就診個案年齡層當中以5~9歲、10~19歲的兒童、青少年增加最為明顯，皆翻倍成長。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，因為以前年輕人細胞沒有ACE2的受體，病毒不容易附著，但現在病毒親和力增加，年紀輕就容易感染，所以整體年齡有往下探的趨勢。

台大兒童醫院感染科醫師黃立民受訪表示，兒少族群的傳播能力強，因為社交活動頻繁、群聚機會多，特別是校內接觸等，不過他們染病後症狀多屬輕微，真正的高風險還是年長者、有共病或者免疫功能低下者，容易成為重症。

羅一鈞指出，目前學校都還是上課期間，學生族群可能把病毒從校園帶回家中，傳給抵抗力較弱的長輩或者是有慢性病的家人，預期其他年齡層會受年輕族群影響，後續就醫人數會接著增加。

▲全國COVID-19門急診就診人次，和前一週相比，5~9歲、10~19歲兩兒少年齡層都是翻倍成長。（圖／疾管署提供）

針對疫情，黃立民直言「這波比較複雜。」主要是因為過去多是一支主流病毒株在世界各國傳播，疫情走向約是流行2~3個月之後下降，但是現在主流病毒株變多，全世界同時大概有3支比較強勢的病毒株，恐怕會把過去流行規律給打破，影響所及就是一波疫情會拖更久。

黃立民強調，目前最佳的預防措施仍然是接種新冠疫苗，另一大重點則是有症狀儘早就醫。此外，疾管署表示，世界衛生組織(WHO)昨日公布最新新冠疫苗選株會議結論，認為目前的新冠JN.1疫苗仍具足夠保護力。

羅一鈞指出，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月(180天)的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。

疾管署也提醒，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。