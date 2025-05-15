健保資料庫「退出權」8／12上路　可註記「不提供學術研究」

▲中央健保署。（圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣健保30年以來累積龐大醫療資料庫，常提供給學術單位進行研究，引發質疑。憲法法庭2022年宣判必須給民眾「退出權」，行政院今（15）日正式通過「全民健康保險資料管理條例」草案。衛福部表示，今年8月12日起，民眾就可以用書面申請方式使用「退出權」，要求不提供個人醫療資料給任何單位二次利用。

針對健保資料庫使用，憲法法庭在2022年8月12日做出判決，認定健保資料庫提供公務機關或學術機關統計或研究合憲，不過欠缺個資監督機制和當事人請求停止使用規定，應在3年內修法。而行政院院會今已通過「全民健康保險資料管理條例」草案。

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衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，草案通過後，還要送立法院，要等立法院安排審議，要依照他們的議事安排，相關時程要看立法院安排審查情況，如果沒辦法在8月12日三讀通過，法案會繼續走，該草案主要是針對健保資料以專法進行管理，取代目前僅用個資法及政府資訊公開法為法源依據的不足。

陳真慧說，憲法法庭已訂下期限，強調要在今年8月12日起提供民眾「退出權」的使用權力，目前社保司及健保署已初步完成規畫，會如期提供民眾申請的管道，會先以書面申請為主，穩定之後就會導向線上申請，只要民眾完成申請，相關健保資料就會一一註記，未來有學術研究機構申請資料，這些民眾的相關醫療資料就會被排除在外。