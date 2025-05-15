ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

非洲孤兒罹「白內障、700度散光」看不清　長庚團隊救回視力

長庚醫療團隊替史瓦帝尼患者治療眼睛。（圖／長庚醫院提供）

▲長庚醫療團隊替史瓦帝尼患者治療眼睛。（圖／長庚醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽在今年2月赴我國非洲邦交國史瓦帝尼（Eswatini）參與義診，發現一位15歲少年（化名小清）雙眼視力極差，由於當地醫療資源有限，便協助安排來台接受完整檢查與高階治療，術後至今一個月，該名少年雙眼裸視視力大幅提升，已能清楚閱讀黑板文字，將在今日返回史瓦帝尼。

孫啟欽說明，該少年自幼為孤兒，9歲後由台灣在當地設立的關懷機構照護，今年初做初步檢查時，就發現其裸視視力僅約0.1，無法清楚辨識遠方物體，也看不見黑板內容，個性畏縮內向少話，相當令人心疼，因此返台後立即與企業界善心人士及長庚醫療團隊協調資源，安排少年來台接受進一步治療。

該少年在4月3日抵達台灣，接受檢查結果顯示雙眼皆曾接受人工水晶體植入，但右眼合併遠視與700度的高度散光，左眼則有嚴重虹膜沾黏與後囊混濁，需仰賴不同次專科醫師合作處理，基隆長庚於是整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，共同完成治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲長庚醫療團隊替史瓦帝尼患者治療眼睛。（圖／記者趙于婷攝）

▲小清恢復視力後相當開心。（圖／記者趙于婷攝）

孫啟欽說，左眼是由自己與視網膜科醫師楊嶺合作，進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術，手術歷時約2小時，成功解除虹膜沾黏等併發症，右眼則進行準分子雷射屈光手術（PRK），以矯正遠視與散光問題，手術約10分鐘完成，術後的雙眼裸視視力大幅提升，目前該少年已經穩定可達0.5到0.7，能清楚看到黑板的字了。

該名少年此次的醫療費用全數由長庚醫院提供資助，孫啟欽說，史瓦帝尼當地醫療資源極度匱乏，眼科手術幾乎無法常規執行，許多白內障的患者甚至需送往鄰國莫三比克治療，此次成功案例不僅改善了患者的視力，也象徵著台灣與非洲醫療合作的堅實成果。

【閃兵案】陳零九遭移送地檢　回應媒體：謝謝關心

關鍵字： 非洲 史瓦帝尼 長庚醫院 邦交國 非洲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

高雄某高中爆水痘群聚！同班6生染疫　家長憂心炸鍋：不停課嗎

新冠病毒又進化？兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

免費「五癌篩檢」對象擴大　4個月增加36萬人次受檢

每次經過鹹酥雞就淪陷！營養師教「兩分鐘」破解聞到就想吃魔咒

小滿來了！濕氣重易水腫　養生這樣吃：清熱排濕

一吃就吐胃口超差！女罹罕病「食道罷工」　食物全卡在食道

閃兵術大公開！心跳到視力都能演　名醫揭常見「逃役劇本」

5病毒齊發！醫嘆：都不知怎麼看病了　曝恐怖「高峰月」

9成學童水果攝取不足恐致營養空心　「早餐+水果」補C補纖學習力UP！

讀者迴響

回到最上面