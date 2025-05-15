非洲孤兒罹「白內障、700度散光」看不清　長庚團隊救回視力

▲長庚醫療團隊替史瓦帝尼患者治療眼睛。（圖／長庚醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

基隆長庚醫院眼科醫師孫啟欽在今年2月赴我國非洲邦交國史瓦帝尼（Eswatini）參與義診，發現一位15歲少年（化名小清）雙眼視力極差，由於當地醫療資源有限，便協助安排來台接受完整檢查與高階治療，術後至今一個月，該名少年雙眼裸視視力大幅提升，已能清楚閱讀黑板文字，將在今日返回史瓦帝尼。

孫啟欽說明，該少年自幼為孤兒，9歲後由台灣在當地設立的關懷機構照護，今年初做初步檢查時，就發現其裸視視力僅約0.1，無法清楚辨識遠方物體，也看不見黑板內容，個性畏縮內向少話，相當令人心疼，因此返台後立即與企業界善心人士及長庚醫療團隊協調資源，安排少年來台接受進一步治療。



該少年在4月3日抵達台灣，接受檢查結果顯示雙眼皆曾接受人工水晶體植入，但右眼合併遠視與700度的高度散光，左眼則有嚴重虹膜沾黏與後囊混濁，需仰賴不同次專科醫師合作處理，基隆長庚於是整合角膜科與視網膜科組成跨專科醫療團隊，共同完成治療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小清恢復視力後相當開心。（圖／記者趙于婷攝）

孫啟欽說，左眼是由自己與視網膜科醫師楊嶺合作，進行人工水晶體置換手術與玻璃體切除手術，手術歷時約2小時，成功解除虹膜沾黏等併發症，右眼則進行準分子雷射屈光手術（PRK），以矯正遠視與散光問題，手術約10分鐘完成，術後的雙眼裸視視力大幅提升，目前該少年已經穩定可達0.5到0.7，能清楚看到黑板的字了。

該名少年此次的醫療費用全數由長庚醫院提供資助，孫啟欽說，史瓦帝尼當地醫療資源極度匱乏，眼科手術幾乎無法常規執行，許多白內障的患者甚至需送往鄰國莫三比克治療，此次成功案例不僅改善了患者的視力，也象徵著台灣與非洲醫療合作的堅實成果。