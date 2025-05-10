甘露糖讓膀胱癌細胞自爆　醫揭機轉：5種天然食物可攝取

▲天然甘露糖能讓膀胱癌細胞自爆，蔓越莓之中就含有甘露糖。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

吃糖往往會有不健康的印象，但有一種糖懂得殺死癌細胞！醫師指出，天然甘露糖能讓膀胱癌細胞自爆，因為甘露糖與葡萄糖長得很像，使癌細胞會誤以為是熟悉的糖而吞進去，最後導致能量斷鏈、代謝混亂、細胞失控，最後走向死亡。日常飲食中蔓越莓、蘋果、橘子、桃子和豆類，都是天然甘露糖的來源。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書發文指出，甘露糖（Mannose）存在於天然水果，不像葡萄糖那樣會快速拉高血糖，也沒有果糖那樣甜膩，它還有一個特別的優點，吃進身體後會經腎臟排出，在膀胱停留一段時間，讓它成為泌尿系統的「定點小幫手」，早期的研究已經證實它能預防泌尿道感染。

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根據一篇2025年發表於期刊Communications Biology 的研究，科學家們首度完整揭開甘露糖如何對膀胱癌細胞「下指令」，讓它們自己引爆的分子機制。

張家銘指出，癌細胞有個明顯弱點：它們非常「嗜糖」。正常細胞會靈活地使用不同的能量來源，而癌細胞幾乎只吃葡萄糖，也就是說「糖就是癌細胞的命根子」。因為甘露糖與葡萄糖長得很像，癌細胞會誤以為是熟悉的糖，便把它吞進去，關鍵在於甘露糖在癌細胞內代謝非常低效，導致能量斷鏈、代謝混亂、細胞失控，最後走向死亡。

研究發現甘露糖會找上癌細胞裡一個關鍵酵素 「丙酮酸激酶M2型（PKM2, Pyruvate Kinase M2）」並使其功能癱瘓，阻斷能量生成，進一步降低一種叫乳酸化的蛋白修飾，同時提升乙醯化作用。

張家銘解釋，這種變化讓PKM2跑進細胞核裡，啟動癌細胞的自爆程式「焦亡（Pyroptosis）」。此時癌細胞不僅自己死掉，還會發出「快來清場」的訊號，把免疫細胞全部召喚到戰場上，讓癌細胞幾乎無處可逃；另一方面，研究也證實甘露糖能幫助現有的免疫療法發揮更大效力。

這不僅是研究發現，更可以落實在生活之中！張家銘建議，民眾可多吃富含甘露糖的食物如蔓越莓、桃子、蘋果、橘子、豆類；另市面上有膳食補充品型態的甘露糖，適合泌尿道感染高風險族群、或膀胱癌術後保養，可加在水中分次飲用。此外，也建議少吃精緻糖、少喝含糖飲料，搭配高纖、多植化素、多蛋白的飲食，就是給自己更多保護。