職場勞心勞力竟可保護大腦　研究曝「工作單調」提高失智風險

▲研究發現職場的忙碌與挑戰，可能因持續刺激腦部認知，可使罹患失智症的風險下降。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

不少上班族夢想「錢多、事少、離家近」，希望職場壓力愈小愈好，但某些勞心又勞力的工作，事實上可能保護腦部。國內專家長期追蹤55歲以上族群逾4千人，發現工作自主權較高、技能多元、需要一定體力的職業，罹患失智症風險較低，顯示上班的忙碌與挑戰，或許是意想不到的「大腦保鑣」。

這項研究主持人為國衛院副研究員、中國醫藥大學附設醫院精神醫學部主治醫師鄭婉汝，她表示，透過台灣「健康老化縱向研究」資料，團隊追蹤4083名年滿55歲者約6.2年，發現513人罹患失智症，比較其與未發生失智者職涯從事最久的工作內容，並依據工作控制度、技能運用、體力需求及心理負荷等因素進一步分析，以檢視工作與失智風險的關係。

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鄭婉汝說明，研究中的高控制度工作，指具備較大的決策權或自由度，可安排任務內容及任務完成的方式，例如公司主管、自由接案者等，其相對於保全、話務、客服或櫃台人員等工作安排較受限的職業，失智機率較小。

此外，高技能工作是指常需學習並更新知識的職業，例如科學家、工程師等，其相對於重複單調的工作內容如零件組裝、材料切割、搬運等，因為能不斷刺激認知功能，失智風險較低。

鄭婉汝也說，過去研究顯示，高體力需求的工作與較高失智風險有關，但隨著工作自動化的趨勢，近代職場日趨靜態，適度體力活動的職業、例如常需奔走的外勤人員等，反而可能有益認知健康，這也凸顯久坐不動對腦部的長期影響不容忽視。相關研究成果日前已發表於國際知名《預防阿茲海默症期刊》（The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease）。

對此研究，鄭婉汝表示，從結果可見工作的自主性與內容變化、身體活動需求等，是日後預防失智的重要關鍵，建議企業主盡量提供員工更多決策權與創新學習的機會，並可在職場適度增加肢體活動，例如安排伸展操，或設置可調式桌椅，及彈性的工作空間。

針對個人，鄭婉汝則建議，職業較難想換就換，但若覺工作內容單調重複，可多學習有助完成工作的新技能，也可於下班後參加刺激認知的活動如寫作、下棋等，增加「認知儲備量」，也有助降低失智威脅。