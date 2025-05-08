外界憂「萊豬」恐有漏網之魚　邱泰源：不會100%逐批查驗

▲衛福部長邱泰源強調，邊境萊豬抽驗比率不會提高。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署近期接連公布進口3批澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺，引發社會關注，外界關心為何不能公布萊豬流向？衛福部長邱泰源今日表示，一切都是按照規定，未來也不會改為百分百逐批查驗。另外，有關輸入萊牛、萊豬和標示產地一事，是否有受美方壓力？食藥署署長姜至剛直言，「這太多想像空間。」

台灣是從110年元旦開放「萊豬」進口，現行豬肉萊克多巴胺的殘留容許量，分別為肌肉及脂（含皮）0.01 ppm、肝臟0.04 ppm、腎臟0.04 ppm、其他可供食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位）為0.01 ppm。根據「豬肉儀表板」最新資訊，目前已累計3批澳洲進口豬肉檢出萊劑。

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針對是否公開流向，邱泰源上午出席立法院社福衛環委員會時再度回應，一切都是按照規定進行，先守邊境，該抽驗就抽驗，只要合乎規定就可以進口，這部分尊重商業處理。

由於所有進口豬肉都會標示產地，但之前台灣曾被美國貿易代表署公布對外貿易障礙評估報告點名，「要求豬肉產品原產地標示、對萊克多巴胺最大殘留容許值（MRL）做出規範，是不正確暗示美豬存在食安疑慮。」外界也關心這部分是否會受美方壓力？姜至剛則立刻回應，「這太多想像空間，只要是豬肉進來都會標產地。」

另外，外界也對於抽驗萊豬有擔憂，認為如果不全面提升為百分之百逐批查驗，恐怕未來會有漏網之魚。邱泰源則強調，不會提高抽驗比率，目前在邊境有人工智慧保護措施，針對一直合格者，抽驗比率就低，但只要有任何違規紀錄，抽驗比率就會提高，這部分是相當精準的。