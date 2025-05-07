吃得清淡仍高膽固醇？　醫列「10大基本觀念」

▲飲食清淡就會降低膽固醇嗎？（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

生活在充滿美食誘惑的台灣，這是人人都必須知道的必考題。總膽固醇正常應小於200，低密度膽固醇應小於130，如果太高就會增加心臟病和腦中風的風險。

胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，在基隆市和新北市的社區流行病學調查，成年人（平均56歲）有59%的人總膽固醇不及格，有43%的人低密度膽固醇不及格。所以在台灣，萬一膽固醇太高，不要太驚訝，你並不孤單！並整理出十個基本觀念：

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1、脂肪的組成中，約98%為三酸甘油酯，膽固醇佔不到1%，所以肥豬肉的膽固醇沒有想像中的多！

2、高血脂是指血中三酸甘油酯過高或膽固醇過高（應該說壞的太多，好的太少）。

3、植物不含膽固醇，動物才有膽固醇；素食者比葷食者，平均總膽固醇低20-50 mg/dl。

4、洋芋片不含膽固醇，因為洋芋片是用植物油油炸的馬鈴薯，除非添加乳製品，不然屬於素食。

5、豬油、豬肥肉、A5和牛雖然很「油」，但膽固醇含量只略高於瘦肉。

6、奶油的膽固醇含量是牛油或牛肉的3倍；奶油蛋糕、起司蛋糕的膽固醇含量是滷肉飯的2倍。

7、人體膽固醇約20-30%來自飲食，其餘70-80%由肝臟和其他組織合成。

8、肝臟合成膽固醇的過程受到飲食中糖分（尤其是果糖）和脂肪（特別是飽和脂肪與反式脂肪）的顯著影響。

9、甜食和水果（包括葡萄糖和果糖）吃太多，肝臟會將糖轉換成三酸甘油酯，然後儲存形成脂肪肝，或是堆積在周邊脂肪組織，變成游泳圈。

10、當三酸甘油酯增加，肝臟就會增加合成和分泌非常低密度膽固醇VLDL，最後導致低密度膽固醇LDL增加，所以多吃肥豬肉和洋芋片，還是會增加膽固醇。

簡單說，高膽固醇形成的原因可以是：

1、飲食「直接」吃進去太多膽固醇。

2、吃太甜、吃錯油「間接」導致肝臟合成太多膽固醇。

3、缺乏運動，血液循環下降，脂質清除下降，膽固醇滯留在血管中。

4、肥胖引起胰島素阻抗，胰島素會刺激肝臟中HMG-CoA還原酶（膽固醇合成的關鍵酶）的活性，導致膽固醇合成過多（不過瘦的人也可能會高）。

5、有5-10%是因為遺傳性的家族高膽固醇血症（基因突變），怎麼忌口都是高。

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