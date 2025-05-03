食道癌年增近3千人！國健署曝3大危險習慣「罹癌風險飆2~3倍」

▲食道癌男性占9成 菸、酒、檳增加罹癌風險。（示意圖／本報資料照）

記者洪巧藍／台北報導

台灣一年新發現罹患「食道癌」的個案人數接近3千人，國民健康署指出，食道癌患者近9成是男性，且新診斷個案中75.6%有吸菸行為、50.8%偶爾喝酒或習慣性喝酒、46.8%有嚼檳榔的行為，凸顯不健康的生活型態影響罹癌，建議民眾應遠離菸、酒、檳等危險因子，以預防食道癌。

根據國民健康署111年癌症登記資料顯示，食道癌新發生個案共有2,831 人，其中男性就高達2,600人，占了9成以上，是男性十大癌症發生人數第6名；衛生福利部112年國人死因統計，有2,064人死於食道癌，其中男性也占9成以上，死亡人數高達1,915人，是男性十大癌症死因排名第5位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，從癌症登記資料中發現，我國食道癌新診斷個案中，75.6%有吸菸行為、50.8%偶爾喝酒或習慣性喝酒、46.8%有嚼檳榔的行為。而台灣社區世代研究顯示，有飲酒、吸菸、嚼檳榔者罹患食道癌的機率分別是沒有這些習慣者的3.80倍、2.29倍和2.62倍。國健署長吳昭軍呼籲，有抽菸、飲酒、嚼檳榔行為的民眾應盡早戒除，降低罹患癌症的風險。

國健署也提到，食道是食物進入消化系統的第一個通到胃腸的必經之道，也因此更容易暴露於危險因子及病菌當中。美國臨床腫瘤醫學會指出，食道癌之危險因子有不健康飲食、菸酒檳、胃食道逆流等有關。由於食道癌尚無具有實證的有效篩檢工具，民眾遠離危險因子有6個小祕訣可遵循：

1. 遠離菸、酒、檳榔。

2. 平日飲食減少過燙（超過攝氏65度）食物。

3. 少吃香腸、臘肉等含亞硝酸鹽食物。

4. 多食用原型食物，盡量減少加工食品。

5. 保持口腔清潔習慣。

6. 維持規律運動。

國健署指出，食道癌症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形。由於食道癌初期大多無明顯症狀，吳昭軍呼籲，民眾平時應提高警覺，留意自身健康狀況，切勿僅上網搜尋相關資訊後，就自行判定身體無異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及早就醫檢查，把握黃金治療期。