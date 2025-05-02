精子也要做SPA！按摩「精蟲尾巴」多加強幾下　受孕率竟可翻倍

▲台灣平均每7對夫妻有1對不孕，國內人工生殖技術有新進展可助圓子夢。（圖／記者趙于婷攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣每7對夫妻有1對面臨不孕困擾，若想治療，但精子品質不佳，導致試管嬰兒不易進行，可將精蟲直接注射到卵子裡，過程中醫療團隊會「按摩」精蟲尾巴以提升受孕率，而國內醫師發現，其實只要增加按壓次數，受孕率竟可翻倍，也為求子伴侶帶來新的希望。

此技術相關研究由高雄榮總婦產醫學部主治醫師周靜汶、台大醫院雲林分院婦產部主任黃楚珺等共同完成。針對不孕治療，周靜汶說，一般體外受精（IVF）是讓數百萬隻精子與卵子自然受精，但男性若精子數量少、活動力差或型態異常，則需透過單一精蟲顯微注射（ICSI），將選好的精子直接注入卵子內。

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關於此技術發想，周靜汶表示，之前在台大醫院任職期間，團隊觀察到在進行單一精蟲顯微注射過程中，胚胎師會針對挑選出品質最好的精蟲按壓尾部，使細胞膜輕微破損並固定精蟲，希望可以促進受孕成功，但因每人習慣不同，有人輕壓3到5次，也有人按壓超過10次，於是想探討按壓次數愈高是否提升受孕率，進而促使團隊正式設計相關研究。

周靜汶指出，團隊收集2016年至2022年間，在台大醫院接受ICSI治療但受精失敗的23對夫妻，共計65次治療週期，並分為2組進行比較，1組採標準作法，也就是按壓精蟲尾巴5次以內，另一組則根據經驗與規劃，將按壓次數提高到15次；結果顯示，後者平均受孕率可達49.5%，遠高於標準組的23.6%，且活產嬰兒數也從1例增至7例，差異明顯。相關成果日前已發表於國際知名期刊《科學報告》。

針對受精率提升原因，周靜汶說明，研判是多次按壓可更徹底破壞精子尾部細胞膜，使卵子細胞的激活因子能更順利進入精子，進一步啟動卵子受精程序；此外，團隊也發現這項加強技術不會損害胚胎品質，也不會導致胎兒異常，安全性無疑慮。

周靜汶表示，如今的試管嬰兒技術已很成熟，但適度優化細節操作，仍有機會提升懷孕率與活產率 ，且對於ICSI受精失敗的夫妻來說，此改良簡單、經濟又有效，故希望可有更多人知道研究成果，助其求子路不再挫敗、漫長。