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報稅「健保費可全額列舉扣除」　5管道取得年度繳費證明

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲報稅季民眾前往辦理綜所稅繳納，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

5月報稅季即將來到，中央健保署今（30）日提醒，民眾申報個人綜合所得稅時，113年度健保費和補充保險費可以全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制；若需113年度健保費繳費證明可由5大管道取得。

健保署表示，民眾辦理綜合所得稅申報，可透過連結「財政部電子申報繳稅服務網」，使用綜合所得稅電子結算申報繳稅系統，於完成身分驗證後，即可下載113年度健保費和補充保費資料，免檢附繳費單據；若民眾需要113年度健保費繳費證明，即日起亦可利用下列管道取得：

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1. 健保快易通APP：
點選「健保櫃檯」>「健保費繳納」>「保費繳納證明」項下，可申請將繳費證明寄至指定的電子郵件信箱。

2. 健保署全球資訊網(https://www.nhi.gov.tw)：
點選「網路櫃檯」>「承保網路櫃檯」>「一般民眾」>「個人健保資料網路服務作業」項下，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡登入後，即可於「各類證明申請及列印作業」>「保費繳納證明(年度報稅)線上列印作業」申請下載。

3. 統一超商之多媒體資訊工作站：
點選「申辦服務」>「政府/學校便民服務」>「自然人憑證e政府服務專區」>「健保繳費證明列印」項下，使用自然人憑證登入後即可列印，惟需自付列印費。

4. 在鄉(鎮、市、區)公所加保的民眾，可攜帶個人身分證正本，向加保的鄉（鎮、市、區）公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室申請；在公司(行號)或工會（農會、漁會）投保的民眾，請向您投保的公司（行號）或工會（農會、漁會）申請。

5. 補充保險費扣費證明，請向各扣繳單位申請。

健保署提醒，民眾如對上述取得管道有疑義，請撥打健保署免付費諮詢專線0800-030-598，手機請改撥(02)4128-678洽詢。

關鍵字： 報稅 健保費 113年 繳費證明 健保署 綜所稅

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