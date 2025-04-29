性早熟10年飆7倍！代糖成隱憂　日喝2罐「零卡飲料」有風險

▲代糖飲料多含有代糖「Ace-K」，僅攝取少量便可能啟動性早熟。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／台北報導

台灣性早熟問題日益嚴重，每10年病例成長近7倍，平均每百名女孩中約有1例。過去已知肥胖會造成心血管疾病等健康威脅，因此催生各種零卡代糖飲品，但國內研究發現，兒童每日僅攝取約2罐330ml含代糖「Ace-K」的代糖飲料，即可能啟動性早熟，家長須多留意。

主導此研究的萬芳醫院副院長、家庭醫學科主治醫師陳揚卿說，性早熟在台灣呈現顯著上升趨勢，10年內增加近7倍，其中女性為主，在2013年盛行率已達1.1%，男性則約0.07%；她解釋，女生若乳房發育明顯、初經提早，較易被家長發現，故確診比例較高。

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由於性早熟會導致骨齡超前、長不高，可能引發焦慮、憂鬱等問題，也會提高日後罹患婦癌、心血管疾病等風險，加上國人孩子愈生愈少，近年已成兒童內分泌門診關注焦點。

針對代糖，陳揚卿說明，以Ace-K（醋磺內酯鉀）、阿斯巴甜與甘草素等3種最常見，廣泛添加於各類加工食品中；目前國際間對Ace-K的風險評估定於1990年，一般認為在每日可接受安全攝取量（ADI）內即屬安全，但她領導的「台灣青春期長期追蹤研究」發現，其實兒童攝取Ace-K達到10% ADI，性早熟風險便會明顯上升。

對於這項研究，陳揚卿指出，共追蹤約900名兒童，以未攝取者作為對照，發現攝取Ace-K「低劑量」者，性早熟風險增約1.3倍，「高劑量」者風險更提高至2倍，有明確的劑量效應關係；根據此結果，可見現行國際規範恐低估Ace-K對青春期發育的潛在影響。

此外，陳揚卿表示，團隊另進行動物實驗，給予大鼠每日攝取相當於人類10% ADI劑量的Ace-K，結果性成熟時間從正常的33至39天，提前至29至32天；她解釋，大鼠1天的發育約等同人類半年進程，提早3至5天，相當於人類提前1.5至2.5年進入青春期。

另為確認影響是否源自腦部，團隊並將Ace-K直接滴入大鼠腦部，結果觀察到GnRH（促性腺激素釋放激素）顯著增加，證實Ace-K可穿越血腦屏障，進而干擾控制青春期的神經運作。研究相關成果日前已陸續發表於國際知名醫學刊物如《風險物質期刊》（Journal of Hazardous Materials）等。

陳揚卿指出，Ace-K普遍存在於各類日常食品中，以代糖飲料最常見，也出現在部分香腸、洋芋片、調味料、冷凍食品中，而研究團隊透過問卷與食物攝取頻率平台調查，發現兒童在生活中常不自覺攝取到大量含有Ace-K的食品，提醒家長提高警覺，食物選擇仍宜以天然食材優先，飲料則建議不含糖或代糖。