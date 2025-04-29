另一半太快「早洩5原因」　醫：硬度不夠＝持久度下降

▲您有早洩問題嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師施冠偉分享，被認為早洩常見的5種原因，像是腦內血清素不足、壓力太大、龜頭敏感性太高，且硬度不夠等於持久度下降。

施冠偉在臉書說，另一半總是「來得快」？不是他不努力，是可能真的需要幫助！目前醫學上對於早洩發生原因並沒有很清楚。

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施冠偉分享，被認為早洩常見的以下幾種原因：

1、腦內血清素不足

血清素是什麼？簡單說就是「穩定情緒＋控制衝動」的大腦化學物質。當它太少時，控制射精的能力也會下降，時間就難Hold住。

2、龜頭敏感性太高

近期針對早洩的研究理論指出，早洩跟「神經傳導太靈敏」也有關！如果龜頭對刺激過於敏感，就容易過早達到高潮。

3、壓力太大， 情緒牽動表現

憂鬱、焦慮、睡不好、工作壓力、甚至怕表現不好，這些都會讓人「太快收場」。

4、勃起功能也影響

硬度不夠＝持久度下降。如果有陽痿又早洩，建議先從改善硬度，早洩問題往往也會改善。透過低能量體外震波，非侵入性的方式，促進局部血管增生，有效幫助硬度表現提升。

5、慢性疾病影響

像是糖尿病、高血壓、攝護腺發炎、男性賀爾蒙不足…都可能是隱藏兇手。

施冠偉表示，特別是精神壓力加上生活作息不規律，使不少男性很容易有以上狀況！甚至是在性功能障礙門診才發現，原來是潛在慢性病（糖尿病、高血壓) 造成影響；若可能有早洩困擾，建議尋求專業泌尿科醫師諮詢與治療。