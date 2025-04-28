她發燒狂咳　醫快篩結果很驚訝

▲患者黴漿菌快篩陽性。（圖／翻攝李典憲臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

耳鼻喉科醫師李典憲表示，幫一名患者驗了流感、黴漿菌快篩，結果驗出黴漿菌快篩陽性，「這個結果我滿驚訝的」，因大部分遇到成年人感染黴漿菌，通常症狀都滿輕微的，但患者血氧只有90-92%。

李典憲在臉書說，成人感染黴漿菌，有時候可能會嚴重併發肺炎！近日夜診一位38歲女性主訴發燒5-6天，咳嗽非常嚴重，幾乎24小時都在咳，而且還咳出綠痰跟血絲。

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李典憲指出，視診時發現病人呼吸非常急促，而且聽診時可聽到非常明顯痰音，後來幫她驗了流感跟黴漿菌快篩，結果驗出黴漿菌快篩陽性，這個結果讓他滿驚訝的。

李典憲提到，因為大部分遇到成年人感染黴漿菌，通常症狀都滿輕微的，甚至有時候像一般感冒，出現嚴重下呼吸道症狀的成年人個案是比較少見；也因病人非常喘，測量血氧結果血氧只有90-92%，由於擔心黴漿菌併發肺炎，立刻開立轉診單，請去大醫院接受進一步治療。

李典憲表示，黴漿菌一般好發在兒童、青少年，但事實上成年人也是有感染風險，雖感染黴漿菌大部分症狀都屬輕症，但還有約有10%病人，會有嚴重下呼吸道感染而併發肺炎，所以真的要非常小心。他提醒，平時還是要勤洗手，出入公眾場所戴口罩，避免口鼻飛沫接觸，才能有效預防黴漿菌感染。