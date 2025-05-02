超徵稅收挹注長者公費疫苗　專家分析「加強型流感疫苗」效益高

▲台灣感染症醫學會理事長、前疾管署署長張峰義。（圖／資料照）

記者洪巧藍／採訪報導

去（2024）年政府稅收超徵 5,283 億元，除了普發現金建議外，外界也呼籲應用於公衛醫療領域。專家指出，台灣已邁入超高齡社會，考量成人預防醫學需求，建議將部份超徵稅收挹注疫苗基金，進一步做為65歲以上長者專用的「免疫加強型流感疫苗」公費採購之用，因為其對65歲以上長者保護效益優於一般疫苗，還能減輕醫療負擔。在賴清德總統就職滿周年前夕，專家也呼籲「健康台灣推動委員會」應討論成人疫苗政策，才能往「健康台灣」目標前進。

疾管署公布去年65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，較前年同期低；而進一步根據疾管署的流感監測，自去（2024）年10月1日起，截至今（2025）年3月底為止，累計1,176例重症病例，其中就有近六成是65歲以上長者。顯示提升長者免疫保護力是當前亟需重視的公衛醫療議題。

台灣感染症醫學會理事長、前疾管署署長張峰義表示，65歲以上長者一旦得到流感，重症住院比例高，影響醫療層面大。他回想，每年冬季因為流感疫情升溫，年長者遭受感染送急診、住院，甚至住進加護病房等場景就會重現一次，不僅增加病患與家屬醫療支出也加劇醫療體系壓力。

張峰義指出，為了降低長者重症風險與醫療體系負擔，各國流感疫苗政策特別重視「65歲以上」的年長族群，目前包含美英等國已不建議65歲以上長者，使用一般流感疫苗，而是全面改用或優先推薦長者接種「佐劑」或「高劑量」的「免疫加強型」流感疫苗。這是因為一般流感疫苗對長者的保護力僅4成左右，而「免疫加強型」疫苗能大幅提升長者體內抗體濃度且有長達約1年的保護力。

除了提升個體保護力，張峰義進一步從群體角度分析。他指出，在使用一般流感疫苗的情況下，即便國內65歲以上人口施打率達到50%，可獲得的群體保護力也僅約有25%；但如果使用「免疫加強型」疫苗，一來新型疫苗可望拉升長者接種意願，再加上顯著的保護效力，整體保護力至少超過70%。換言之，使用「免疫加強型」疫苗的保護效益，可成長達2倍之多，會與一般流感疫苗形成明顯差距。

若以醫療經濟學角度來看，張峰義指出，「免疫加強型」流感疫苗的價格跟其他如帶狀皰疹疫苗等動輒上千元的疫苗相比，不僅相對經濟實惠也是降低成人重症、死亡風險，最有效的公衛策略，可說是「物超所值」、「俗又大碗」。

然而國內公費疫苗預算有限，因此衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)在規劃採購新增疫苗項目時，往往只能等待預算充足才能導入新型疫苗。張峰義提醒，如果能以超徵稅收或立院將審議的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案中的健保200億撥補預算，挪用部分經費來支持「免疫加強型」流感疫苗納進公費，不僅能有效增加長者保護力，同時也能減輕整體醫療負擔，對推動「健康台灣」願景來說，絕對是具公衛效益且有實質幫助的政策建議。