她睡覺翻身痛醒確診「肩鈣化性肌腱炎」　長庚AI預測震波治療效果

肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛的常見病症，推估國內約58.8萬至235萬人受影響。高雄長庚醫院骨科部運動醫學科醫師周文毅指出，目前體外震波（ESWT）治療證實能有效改善症狀，臨床追蹤治療滿意度僅約6成，關鍵在於病人疼痛時間與鈣化物質大小。周文毅率領研究團隊研發AI輔助分析系統，精準找出適合接受治療個案，準確度達9成。

王小姐48歲，在一家貿易公司擔任行政主管。4個月前開始，她開始覺得右肩不適，一開始只是穿脫衣服時感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒。她先到地方診所求醫，經Ｘ光與超音波檢查後診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。在3個月的藥物與復健治療後，症狀時好時壞，仍未見顯著改善。

後來她至高雄長庚醫院骨科部運動醫學科求診，由周文毅副教授評估後，透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於體外震波(ESWT)反應良好族群。在給予治療後，3週內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活；大約3個月後，王小姐已能回復正常生活。

周文毅指出，根據國外研究，肩鈣化性肌腱炎盛行率約為2.5%至10%，若以台灣人口估算，約58.8萬至235萬人可能受影響。最常見的發生位置為旋轉肌群中的「棘上肌」，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。

此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲之間的族群。雖然體外震波（ESWT）治療已被證實能有效改善此病症症狀，但臨床治療滿意度仍僅約6至7成。

為提升治療精準度與預測準確性，周文毅率領研究團隊，首度結合人工智慧機器學習技術，開發出可預測體外震波療效與負向預後因素的AI模型，分析超過400例肩部鈣化性肌腱炎患者資料，納入性別、年齡、症狀持續時間、鈣化大小與型態、功能與疼痛指數等臨床變數。模型預測治療後疼痛與功能改善之準確率達到90%以上，可作為臨床治療決策前的重要依據。

周文毅這項研究成果為全球首篇以人工智慧預測體外震波(ESWT)治療肩鈣化性肌腱炎療效的研究，並分別刊登於2024年國際期刊《Orthopaedic Journal of Sports Medicine》（骨科排名前29%）及2025年《Journal of Shoulder and Elbow Surgery》（骨科排名前20%）。

周文毅表示，AI技術的導入能協助醫師在治療前預測療效，讓治療更具科學依據與效率。他提醒民眾，若出現持續肩痛、夜間疼痛或手臂活動受限，應及早就醫診斷與治療，避免拖延，影響生活品質。「早期診斷、精準治療，是恢復生活品質的關鍵。」