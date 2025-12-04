30秒可推估骨折風險！　桃園醫院亮相「AI 驅動的智慧醫療革命」

▲桃園醫院「AI 驅動的智慧醫療革命」創新成果亮相。（圖／桃園醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部桃園醫院4日指出，2025年「台灣醫療科技展」即日起至 7 日登場。部立桃園醫院以「AI 驅動的智慧醫療革命」為核心主題，展出多項創新成果，呈現醫院從臨床、管理、護理到教育的全面數位轉型進展。

桃園醫院院長楊南屏表示，本次展區以四大智慧醫療亮點為主軸，展現科技已深度融入臨床流程。院方導入腦部 AI 決策系統，能在數秒內自動偵測腦出血，協助急診團隊掌握分秒必爭的治療時機；X 光骨質 AI則讓日常胸部 X 光具備預防醫學功能，30 秒內即可推估骨折風險，使早期介入與追蹤更為容易。

在病房照護方面，智慧護理平台整合穿戴式貼片、生理監測與電子白板，自動化蒐集與上傳資訊，減少護理人員紀錄負擔，讓照護能量回到病患身上；而 IoT 系統串聯臨床、行政、財務與物流，也讓後勤管理更具效率，能因應醫療量能與物資需求的快速變動。

為深化智慧醫療的實務應用，桃園醫院也在展期間規劃了一系列主題分享，讓參觀者更能理解科技如何真正進入醫療場域。該院職能治療科主任郭穠榛分享生成式 AI 與 RAG 技術在醫學教育中的創新應用，說明 AI 如何協助建立個別化學習模式，並成為遠距照護的重要助力。

12 月6 日上午，護理部副護理長李依潔將從臨床痛點出發，談資訊整合如何改善護理流程，使照護現場真正「減負增能」。緊接著，同日上午影像醫學部主任楊菁華也將解析影像醫學中的流程優化與創新模式，帶領與會者看見影像診斷如何因智慧化而提升安全與效率。

桃園醫院院長楊南屏表示，智慧醫療的核心並非追求科技本身，而是讓科技真正「回到臨床、回到流程、回到人」。他指出，醫療現場的挑戰從來不只是診斷與治療，而是如何讓醫護人員不被繁重流程綁住，讓病患得到最即時、最精準的照護。他強調，AI 的導入不是替代，而是協助醫療團隊提升品質，是建立更韌性醫療體系的重要基石。