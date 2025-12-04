台大生確診肺結核　「10大常見症狀」曝！醫：輕微到讓人失去戒心

▲感染肺結核有時症狀輕微，若咳嗽2～3週未癒，應盡速就醫診治。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣大學近日傳出疑似肺結核接觸傳染事件，疾管署今（4）日證實已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、非群聚。肺結核是由結核菌所引起的傳染病，主要透過飛沫與空氣傳染，感染初期並無明顯症狀，有些人要等到出現超過3週的咳嗽、咳痰、容易疲倦、食慾不振、體重減輕、午後潮熱、夜間盜汗，甚至胸痛、發燒、咳血等不適，才警覺要就醫。

根據中國醫藥大學附設醫院內科部胸腔暨重症系廖偉志醫師撰寫的衛教資料指出，結核菌主要靠飛沫與空氣傳染，是否會被傳染則與接觸到的結核病患者體內病菌數、緊密接觸時間長短密切相關。當結核菌進入人體，一般不會直接造成感染，約只有5%患者會在第一次進入人體時造成感染而發病。

廖偉志說明，因結核菌生長速度慢，又能長期潛伏於體內，因此以「慢性症狀」表現為主，常常無十分特異性的症狀，以最常見的肺結核來說，常見症狀有「慢性咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重減輕、胸痛、甚至咳血」。若是侵犯大部分肺部的嚴重肺結核，則可能造成呼吸喘促。這些症狀有時輕微，容易讓人失去戒心而延誤診斷。

▲台大多名學生近日收到肺結核接觸通知。（圖／資料照片）

哪些人是肺結核高危險群？根據三軍總醫院基隆護理科資料顯示，感染結核菌者在身體抵抗力下降時才容易發病，例如年長者，患有糖尿病、洗腎，長期服用類固醇藥物、接受過胃切除手術、營養不良及自體免疫機能不全（HIV感染、癌症、服免疫抑制劑、風濕免疫疾病）等患者，較容易得到肺結核病。

廖偉志表示，結核病在台灣並不少見，而肺結核的診斷，最重要的依據是胸腔X光檢查，在專業醫師判讀下，更容易提早分辨出肺結核的影像而及早診斷。他強調，結核病是可治癒的疾病，以口服藥物治療為主，只要規則服藥2週以上，體內結核菌量會減低99%以上，大幅降低傳染的可能性。