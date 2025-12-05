90萬人慢性腎病！高糖飲食恐提早發病　台灣首創「早期登錄」防治

▲台灣腎臟醫學會今發布國內首個完整的早期慢性腎病登錄資料。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台灣洗腎人口超過9萬，慢性腎臟病患者已突破90萬人，為加強早期防治，台灣腎臟醫學會今發布國內首個完整的早期慢性腎病登錄資料，成為全球第一個擁有「早期腎病全國登錄」的國家，目標協助民眾有效預防腎病上身、遏制病情惡化。

在今天的亞太腎臟年會中，台灣每年花在腎病的醫療費用約500億元，不過透析患者的新增率已出現趨緩，顯示早期介入逐漸奏效；為持續強化防治，今年推出2項重大變革，包括發布慢性腎病臨床照護指引，並整合慢性病照護計畫，以系統性方式延緩腎臟病惡化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長石崇良指出，新版指引從「如何早期發現腎臟異常」到「何時轉介腎臟科」都有明確規範，並結合國際實證與國內專家共識，同時發表於國際醫學期刊；此外，健保署今年同步調整給付，包含3月起納入SGLT2抑制劑，並整併早期慢性腎病、糖尿病腎病變、尿毒症前期等，推進全人照護及更高覆蓋率。

台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯則說，今天並非宣布新的照護計畫，而是「全新的登錄資料庫」，這是一個真正完整的早期慢性腎病全國登錄系統；他表示，台灣自1987年開始蒐集透析資料，相關數據詳細，不過早期腎病資料雖有建置，卻未有完整公開，本次是全球首度由國家層級建置完整早期慢性腎病登錄資料。

吳麥斯指出，台灣從2003年開始建構尚未透析但已進入中、後期慢性腎病的照護，並於2011年擴大至更早期階段；2021年再提前到「尚未出現腎病、但有危險因子」的人群，未來希望健康人口也能納入生活習慣改善的框架。

吳麥斯強調，進入腎病末期的最大因素為糖尿病，約佔46.8%，但糖友是否會走向腎衰竭，仍與體質相關，並非完全取決於控制是否良好；他強調，目前年輕族群高糖飲食、久坐與肥胖趨勢，恐使腎病負擔提前來到，期許在合法前提下加入基因及體質資料，將更能做到個人化預防。