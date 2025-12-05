瘦身竟更顯老態！「膠原蛋白增生劑」成愛美人士新寵　醫師揭露關鍵原因

▲現今許多人追求自然外貌，也讓「膠原蛋白增生劑」備受注目。（圖／晶鑽生醫提供，下同）

生活中心／綜合報導

現代人生活步調快速，連減重也講求高效法，但瘦身後卻發現「看起來更顯老態」或「臉部下垂」等問題逐一浮現，尤其40歲後的年齡層，恐怕老態問題更為明顯。晶鑽診所郭綻洋醫師指出，快速減重會使皮下脂肪跟著快速流失，當原本被撐開的皮膚來不及收縮，皮膚瞬間失去支撐力，臉頰凹陷、蘋果肌隨之消失，老態問題自然也跟著找上門。

維持青春狀態是許多人的願望，讓醫美成為愛美人士追求自信外貌的途徑，不過現今已不再追求偶像化的視覺效果，而是如何呈現更自然、健康的外貌美感，隨著「再生美學」快速演進，膠原蛋白增生劑也備受注目。郭綻洋醫師提及，膠原蛋白增生劑的機轉在於能啟動皮膚修復機制，促進皮膚自然生成膠原蛋白，幫助臉部維持體積支撐，使皮膚逐漸回到彈性、飽滿的自然狀態。

膠原蛋白增生劑能依據愛美人士不同的需求與臉部狀況調整療程，一般而言，能呈現更自然的效果，達到追求自然的愛美人士期待。郭綻洋醫師表示，尤其醫美技術不斷精進，現在也有新一代「NeoFilera妮芙蕾（澎怦針）」膠原蛋白增生劑能作為愛美人士追求自然外貌的新選項。

▲NeoFilera妮芙蕾（澎怦針）膠原蛋白增生劑能依據愛美人士不同的需求與臉部狀況調整療程，一般而言，能呈現更自然的效果。

郭綻洋醫師解釋，不同與以往的膠原蛋白增生劑，新一代「NeoFilera妮芙蕾（澎怦針）」膠原蛋白增生劑更講求「維持自然美」的效果，採以雙乳化製程同時達到立即填補及漸進增生的效果，加上「水波紋球體」技術加速誘發膠原蛋白增生，也因為是皮膚自然膠原蛋白生成，對於肌膚更具穩定性，提升輪廓線的整體比例。不過愛美人士在接受醫美療程前，一定要先經醫師專業評估，再決定是否適用於相關療程。

▲不同與以往的膠原蛋白增生劑，新一代「NeoFilera妮芙蕾（澎怦針）」膠原蛋白增生劑更講求「維持自然美」。

事實上，填充型玻尿酸是過去常見用於解決臉部老態的療程，不過維持時間會因施打部位及體質而有所差異，因此想要長期維持肌膚自然彈力以及緊緻的效果，膠原蛋白增生劑仍是許多愛美人士首選。郭綻洋醫師指出，玻尿酸的確能透過本身的保水性及支撐力立即填補凹陷處，不過卻有如氣球充氣的概念，僅是體積快速填補，而非真正長久給予臉部結構支撐，一旦反覆施打，也可能會面臨臉部浮腫、出現表情不自然等問題。

郭綻洋醫師也提醒，膠原蛋白增生劑的確能因應瘦身後造成的臉部鬆弛老化問題，也能針對肌膚緊緻度、細紋、毛孔粗大等調整療程，不過無論選擇哪一種療程，最重要仍是醫療安全，因此選擇合格、專業醫師及診所，在療程前與醫師充分溝通與評估，共同討論出最符合心中期待的自然外貌，才能確保成果自然又安心。

