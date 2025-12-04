裸藥錠兩秒判讀、AI生成病歷　台灣醫療科技展推臨床智慧化轉型

▲賴清德總統至輔導會榮民醫療體系展區，北榮院長陳威明代表說明「未來醫療（Future Healthcare）」的整體成果。（圖／台北榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

2025台灣醫療科技展今（4）日展開為期四天活動，各大醫療體系皆展出最新科技發展，其中因應醫療人力不足、減輕人員負擔，AI輔助成為一大主流亮點。馬偕醫院發表「藥錠AI辨識機」，2秒辨別200顆藥，讓藥師不用為了各種相似的藥品看到眼花；台北榮總導入「AI協助生成病歷」加速臨床智慧化轉型。

馬偕醫院則是由藥劑部主任陳智芳發表即將採用的裸錠藥物AI辨識機。台北馬偕每天門診、急診及出院患者處方高達6000多筆，其中大約有120筆會有異動處方的情況，常見的異動原因為改變藥品數量，因此藥師每日大約需要處理1000顆的分包機退藥。

陳智芳指出，因散裝錠劑脫離原包裝後，許多常用的錠劑，特別是白色小藥丸，除了體積小甚至藥品名稱都極為相似，過去需仰賴藥師逐顆反覆比對確認才能歸庫，不僅耗費人力與時間，也可能因疲勞造成誤置的風險。

為改善藥師的工作品質，未來將導入智慧化AI辨識機，陳智芳說明，運用影像比對與AI分析技術，只需將裸錠倒入藥盤，機器可以在2秒內完成200顆裸錠品項辨識；更特別的是，AI智慧可以將藥品雙面正確判讀，辨識精準度高達98%，徹底解決藥師耗時費力的人工作業，大幅提升藥事效率與病人用藥安全。

▲陳智芳主任示範操作裸錠藥品AI自動辨識機，快速判讀回收藥錠。（圖／馬偕醫院提供）

退輔會台北、台中、高雄、屏東市所榮民總醫院共同參展，北榮分享攜手華碩智慧醫療合作開發「華碩智慧病歷助手」，將生成式AI導入臨床紀錄系統，今（2025）年10月起，率先在內科、外科、兒科及婦產科等科別應用，系統彙整醫院病歷資料、檢驗結果、臨床紀錄模板，自動生成病歷草稿，減少醫師繁雜的文書時間，可專注於臨床照護。

台中榮總發表與中興大學合作開發的「自動化膝關節間隙量測系統」，為國人常見的退化性關節炎預防、治療與復健上帶來新進展。

中榮骨科部主任暨智慧醫療委員會執行長陳昆輝表示，AI模型「KneeNet」模擬醫師量測手法，自動且精確地量測X光影像上的膝關節內、外間隙寬度，並直接顯示定位點和數據，讓醫師能快速檢視判斷，提升診斷效率與安全性。此技術有助於協助醫病雙方擬定治療與復健計畫，並已申請我國發明專利。

▲賴清德總統至退輔會榮民醫療體系展場參觀。（圖／台中榮總提供）

長庚醫療體系動員全台體系醫院，展區規劃為「卓越醫療」、「創新研發」、「智能科技」與「公益榮耀」四大專區，以完整呈現長庚近年來全方位成果。

其中智能科技專區，展出氣送管RFID整合系統、AI停改診通知、乳癌關懷小幫手、智慧疼痛偵測等多項臨床系統，已在院內全面推動，協助流程優化，縮短病人就醫時間、讓醫護工作更省力，並提高安全性與流程透明化。氣送整合系統上線後，病人出院時間縮短至一小時內完成，滿意度提升至98%。

長庚醫院在創新研發專區展示11項前瞻醫療研發成果，包括AI精算川崎症、AI預測震波治療、下肢血管無痛磁振、滴血偵測大腸癌、創新免疫治療、外泌體治療、中草藥肌膚修復技術、偏癱踏步車及智慧醫材載體等。這些技術橫跨精準醫療、AI模型、醫材開發等，展現長庚從研究到臨床的完整創新鏈。

▲長庚醫療體系動員全台體系醫院，圖為展區啟動儀式。（圖／長庚醫院提供）

國泰醫院則推出「智慧感測足壓異常分析功能襪」、「大腸內視鏡病理切片AI」、「智慧化醫療影像資料流通交換平台」等多項數位與智慧醫療服務。

國內足部疼痛疾病盛行率約25%到30%，因足部疾患衍生的跌倒或照護，更是重要的公共衛生議題。國泰醫院攜手台科大研究團隊，成功研發「智慧感測足壓異常分析功能襪」，以穿戴式襪套取代傳統鞋墊，減少對活動的干擾，並透過連續、動態的數據分析，更精準地偵測足底壓力，實現精確的疾病評估模型 。

該功能襪結合了人工智慧與紡織感測技術 ，未來應用廣泛，包括臨床復健、高齡族群跌倒預防與風險預測，以及運動員壓力評估等領域 。

▲智慧感測足壓異常分析功能襪。（圖／國泰醫院提供）