他藥布貼1個月「腎功能急速惡化」　藥師搖頭：2類人小心

▲日本一名男子貼止痛藥布1個月，腎功能急速惡化。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

腰痠背痛是現代人常見的毛病，稍有不適就拿貼布往身上貼。日本一名男子因車禍扭傷頸椎，開始使用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛藥布，怎料不到1個月時間，他的腎功能急速惡化、緊急住院，停用後腎功能才恢復。藥師洪正憲指出，外用消炎止痛藥只要按醫囑正確使用，安全又有效，但對於慢性腎病、血鈣偏高者而言，就得小心。

洪正憲在粉專分享，該名44歲日本男子原本身體健康，只是腎功能稍有下降，被診斷為輕微的慢性腎功能減退。2017年騎腳踏車摔倒造成左大腿骨折，手術後被發現有原發性骨質疏鬆症，後來服用活性維生素D與鈣片來改善；不幸的是，於2018年10月他又遭遇車禍扭傷頸椎，初期先口服止痛藥洛索洛芬（loxoprofen），後來改為每天貼2次藥布。

不過，接下來的變化令洪正憲感到震驚，因為不到1個月的時間，男子的腎功能急速惡化，肌酸酐飆升到5.16 mg/dL、鈣濃度也異常升高（從 8.9增至12.0mg/dL），緊急住院，但因無皮疹、發燒或其他明顯身體異狀，排除了感染的情況。男子住院後，醫療團隊立刻停止所有可能引起腎傷害的藥物，包括活性維生素D、鈣片補充劑與洛索洛芬止痛貼片。

▼醫療團隊懷疑很可能是由洛索洛芬止痛貼布所引起的急性腎損傷。（示意圖／達志）

洪正憲接著說，醫療團隊於12月初替男子進行腎臟切片，發現患者有「急性間質性腎炎」與「急性腎小管損傷」的變化，為藥物性腎損傷很典型的症狀，在排除其他可能原因後，懷疑很可能是由洛索洛芬止痛貼布所引起的急性腎損傷，幸好停藥後，他的腎功能逐漸恢復。

洪正憲提醒，一般來說，外用消炎止痛藥只要按照醫療人員說明正常使用，安全又有效；但若本身有慢性腎病或血鈣過高，需長期使用止痛藥前，務必先與醫師或藥師討論，選擇最適合與安全的用藥方式，並多留意身體是否出現異常反應。