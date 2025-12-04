小孩咳嗽5天　X光一照「左肺整個白掉了」！醫師爸自責

▲醫師的孩子就醫照X光，左邊肺部整片白掉，診斷為嚴重肺炎。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

育兒之路總是充滿挑戰！一定會遇到小孩生病，父母自責又身心俱疲。一名醫師的孩子咳嗽4、5天，還伴隨發燒，被媽媽帶至小兒科診所看診，兒科醫師以聽診器一聽，發現他呼吸聲很奇怪，另一邊甚至連呼吸聲都聽不太到，建議就醫照X光，推測應為嚴重肺炎。結果一檢查「左邊的肺部整個都白掉了」，差點要插管住進加護病房。

天氣變冷病毒肆虐，小兒科醫師王韋力在《醫師好辣》節目中分享，一名在成人科別執業的學長，常替其就讀幼兒園的孩子開立感冒藥，此次孩子咳嗽數日，還有些發燒，學長原想比照過往方式處理，但機警的太太趕緊求助小兒科，「學長還特別Line我，說『我老婆太緊張了，你安撫她一下，應該沒什麼事，我看還好。』」

王韋力描述，當時孩子前來就診時，活動力看起來確實不好，聽診器一放上去，驚覺「那個呼吸聲很奇怪」，肺泡裡有些水聲，另一邊甚至連呼吸聲都聽不太到，可能發炎得更厲害。當下即建議媽媽帶孩子就醫照X光檢查，推測是比較嚴重的肺炎，可能有積水、需要住院。

▲醫師分享，學長的孩子肺部積水，需服用與施打抗生素治療。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

王韋力接著說，孩子就醫一照X光「左邊的肺部整個都白掉了！」因肺部積水，差點要插胸管引流住進加護病房，所幸孩子的活動力還可接受，後來靠著物理治療，加上服用與施打抗生素，病況終於慢慢恢復，讓大家鬆了一口氣。他也藉此提醒，18歲以下的孩童生病有狀況，還是盡量尋求專業兒科醫師的協助。

究竟孩子在什麼情況下需要就醫？一票家長霧煞煞！王韋力以咳嗽、發燒、肚子痛與嘔吐分別說明。他解釋，若家長察覺孩子的感冒有別於以往，一定要就醫；咳嗽時伴隨呼吸喘、急促，胸口起伏很大，即使沒有發燒仍是如此，務必提高警覺，「可能有一點狀況」。

再來是發燒，王韋力提到，發燒初期1～2天可觀察孩子的活動力，若退燒後活動力依然很差就要小心；另外，大一點的孩子常喊肚子痛，若腹痛3、4個小時內都未緩解、痛感持續，痛到孩子無法好好看電視、玩3C，痛苦地一手抱肚蜷縮在一旁，就要留意。

嘔吐也是警訊！王韋力說，有很多危險的疾病會引發嘔吐，除了腸胃不適外，腦部病變如腦膜炎、頭部撞擊造成腦水腫或腦震盪也會嘔吐，因此莫名的嘔吐都得懷疑有其他狀況。此外，當病毒感染到心臟而誘發心肌炎，也會以持續嘔吐來表現，假設孩子嘔吐後沒進食，仍持續吐了2、3次都沒改善，建議一定要就醫治療。