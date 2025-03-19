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婦乳癌晚期轉移肝臟「年省百萬藥費」　健保給付新藥千名病友受惠

乳癌,癌症。（圖／達志示意圖）

▲醫師呼籲，晚期乳癌不等於末期，仍可和醫師擬定治療方案。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

晚期乳癌不等於末期！一名6旬婦人3年前因乳房硬塊異常變大，就醫確診為第四期HER2陽性乳癌，且癌細胞已轉移至肝臟與骨頭，但她仍不放棄治療，透過健保給付新一代ADC藥物，不僅減輕一年上百萬的醫療費用重擔，病況還得到穩定控制。根據估計，健保給付新一代ADC藥物，每年可幫助1172名乳癌病友。

乳癌是台灣女性癌症發生率的第一名，根據國健署111年癌症登記資料顯示，台灣新診斷乳癌人數已超過1萬7千人，死亡率卻也持平不降，112年有2,972人因乳癌死亡，相當於每天有8人死於乳癌。

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健保署署長石崇良指出，從癌症發生率來說，乳癌是發生率第一名，根據統計，一年大概會有88萬癌症病友接受治療，其中有18萬是乳癌，隨著新藥發展，乳癌的治療模式也一直在改變，越來越朝向精準化，去年新增6項是針對乳癌的治療給付，投入約17億元左右，近7000名病友可以受惠。

新一代ADC健保給付助抗HER2乳癌轉移。（圖／記者趙于婷攝）

▲健保署2月起將新一代ADC藥物納入給付。（圖／記者趙于婷攝）

健保署自去年開始陸續新增或擴增給付不同乳癌藥物，今年2月起也將新一代ADC藥物的2種適應症納入給付，用於轉移性HER2陽性乳癌、手術無法切除之局部晚期或轉移性ER、PR陰性且HER2弱陽性乳癌的治療，預估每年可幫助1172名乳癌病友。

北榮副院長、乳房外科權威曾令民表示，轉移性HER2陽性乳癌病友在第二線治療若使用傳統ADC藥物，無疾病惡化存活期的中位數不足一年，而接受新一代ADC藥物治療則可延長至近2年半，大幅突破治療困境，因此也被國際治療指引視為第二線標準治療的首選。

曾令民說，ADC是結合抗體與化療藥物，利用標靶精準的專一性，將化療藥物帶入標的癌細胞，釋放毒素，並毒殺癌細胞，雖然ADC藥物可能出現的常見副作用症狀如噁心、嘔吐、疲倦、白血球低下、貧血等，較嚴重的副作用發生率較低，癌友仍應遵照醫囑積極治療，定期回診。

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關鍵字： 健保署 健保 健保總額

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