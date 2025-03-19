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新竹尖石降雪傷患增　民眾燒柴取暖燙傷、氣喘發作湧入秀巒衛生室

▲▼今年的冬天特別長，三月中旬卻還有寒流，山上的作物都受到不小的影響，攝於新光部落。（圖／馬偕醫院提供）（顯圖橫式）

▲今年的冬天特別長，三月中旬卻仍有冷氣團，山上的作物都受到不小的影響，攝於新光部落。（圖／馬偕醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

已經3月中仍然好冷！受到冷氣團發威影響，全台多處山區下雪，新竹尖石鄉也成為銀白一片，還有民眾利用積雪在戶外堆起小雪人。然而因為高山低溫，當地不少氣喘病人發作，又因為燒柴取暖發生規模大小不一的燙傷，另外不分老少，感冒的病人特別多，讓位處尖石的秀巒衛生室近日來格外忙碌，醫護人員也直呼「感覺這個冬天還沒走」。

▲▼2度低溫加上80%的濕度，一晚就足以積雪，攝於鎮西堡。（圖／馬偕醫院提供）

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▲2度低溫加上80%的濕度，一晚就足以積雪，攝於鎮西堡。（圖／馬偕醫院提供）

儘管明天就是春分，到了3月中旬卻還是有冷氣團報到，甚至可能挑戰寒流等級。秀巒衛生室資深護理師江金花表示，尖石這二天只有攝氏2度左右，且濕度超過80%，夜裡降雪機會高，一早醒來都是白茫茫的一片，這個冬天「真的太冷」，而且「也冷太久了」。

江金花表示，這裡要等到接近中午，氣溫才會回暖些，融雪漸退後路上行進也較安全，因此，長期慢性病人領藥多集中在下午才會抵達衛生室，這也是近幾年來難得在3月還會看得到的雪景。

這幾天感冒人數增多！江金花說，不少家庭不分年齡大小無一倖免，全都掛病號，氣喘病人也因為天氣的劇烈變化而吃不消，即使有正常規律服藥，還是難以避免氣喘發作，緊急到衛生室求診。

天冷也造成部分外科急性症狀！江金花解釋，因為高山瓦斯不易點燃，居民直接燒柴火取暖與煮熱水，但稍有不慎即造成燒燙傷，衛生室內醫師與護理師立即提供必要的協助。

▲▼寒流來襲，新竹尖石山區的溫度更是低，全家人都感冒前來就診的不在少數，攝於秀巒衛生室。（圖／馬偕醫院提供）

▲寒流來襲，新竹尖石山區的溫度更是低，全家人都感冒前來就診的不在少數，攝於秀巒衛生室。（圖／馬偕醫院提供）

江金花無奈表示，酷寒低溫嚴重影響當地居民的生活，他們最感嘆是過年後天氣回暖時所耕種的幼苗與花苞，早已不耐霜雪紛紛枯萎，還有居民跑到衛生室說「真的太冷了，連雞都不下蛋。」希望能平安度過才能回復當地居民的正常生活。

馬偕紀念醫院自2001年起承接健保署尖石鄉醫療給付效益提升計畫（簡稱尖石IDS計畫），24年來在秀巒衛生室長期派駐1名醫師及3名護理師，並持續多年在尖石後山進行巡迴醫療，辦理大型活動，對行動力不佳的長者進行造冊，提供居家訪視與居家看診，且與當地長照單位或社會課、教會緊密連結，遇有緊急或特殊情況協助轉介。並以馬偕醫療體系為後盾，提供居民無差別醫療的權利與照顧品質。

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關鍵字： 寒流 尖石山區 冬季健康 感冒患者 山區氣溫

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