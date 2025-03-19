嚼口香糖「神奇功能」曝　一堆好處還防失智

▲許多人喜歡吃口香糖。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

大腸直腸外科醫師陳威佑分享，嚼口香糖有許多好處，像是能預防蛀牙、增加長者咬合力，甚至避免失智等；且還有一個鮮為人知的神奇功效，在腸道手術後，嚼口香糖能促進腸胃蠕動，讓患者更快排氣或是排便。

陳威佑在臉書提到，在嚼口香糖的時候，不知道大家有沒有發現，口水的分泌量會大幅增加？又或者是嚼一嚼之後，原本的「胃慒慒」似乎也會有些緩解？

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陳威佑指出，近年來許多醫學論文證實，嚼口香糖具有許多好處，像是能預防蛀牙、增加長者咬合力，甚至避免失智等等；但口香糖對於腸胃道還有一個鮮為人知的神奇功效，在腸道手術後，嚼口香糖能促進腸胃蠕動，讓患者更快排氣或是排便唷。

陳威佑表示，嚼口香糖不只是咀嚼，同時會傳遞「進食信號」給大腦，嚼口香糖會啟動身體的多種生理機轉，除了口腔感受到咀嚼的動作外，咀嚼動作還會向大腦傳遞「進食中」的信號，進而引發一連串的三大生理變化：

►模擬進食行為

當咀嚼口香糖時，口腔的動作能讓大腦認為身體正在進食，引發「假性進食反應」。而這樣的訊號傳遞到大腦後，會啟動迷走神經以及內分泌激素分泌。

►刺激腸道蠕動

在咀嚼口香糖的假性進食反應，刺激大腦產生迷走神經電刺激後，迷走神經會進一步促使腸道平滑肌收縮和蠕動，並推動腸道的氣體與糞便，向肛門移動。

►促進唾液和消化酶分泌

嚼口香糖也被證實，能促進腸道激素像是胃泌素、腸泌素等分泌。而這些激素會促使消化道增加酵素與消化液分泌，能增加消化的效果。

▼嚼口香糖引發三大生理變化。（圖／翻攝「大腸直腸外科 陳威佑醫師」臉書）



陳威佑說，了解嚼口香糖對腸胃道帶來的效果後，不難理解為什麼近年來越來越多的論文提到，在腸道手術後咀嚼口香糖，能夠有效避免相關併發症以及減少副作用，以下幫大家整理幾個咀嚼口香糖在術後的「大用」：

►術後腸阻塞

腸道手術後的患者最常遇到狀況是手術後腸阻塞（POI），腸阻塞會導致消化不良與腹脹，造成排便困難。而嚼口香糖由於有以上作用，可以幫助患者更快排除體內氣體與糞便，減少腹脹的不適感。

根據美國紀念斯隆凱特琳癌症中心2023年的報告指出，嚼口香糖能夠顯著降低腸阻塞發生率，並使康復時間縮短。

►改善手術後麻藥引發的便秘反應

由於手術過程中會使用鴉片類止痛鎮定藥物，部分個案手術後便秘，就是因為無法快速代謝血液中的鴉片類止動鎮定藥物，這類藥物會抑制腸道蠕動，導致排便困難。

而咀嚼口香糖由於可以刺激唾液分泌和腸道蠕動，因此也能維持腸道的正常活動，有助於緩解術後便秘的不適。2015年考克蘭圖書館的研究也顯示，手術後咀嚼口香糖的患者，排氣時間平均縮短10.4小時。

陳威佑指出，腹腔手術後，透過嚼口香糖這樣的小撇步來加速排便，既簡單而且成本低，不失為一項可以考慮的選擇。

陳威佑也提醒，但要注意部分口香糖中含有寡醣類，可能造成脹氣，建議想透過嚼口香糖改善排便前，還是要先請醫師評估；若在術後或日常生活中遇到排便困難，請務必諮詢醫師，才能根據您的具體情提供最合適的建議和治療，幫助更好管理腸道健康。

▼嚼口香糖改善術後腸胃道問題。（圖／翻攝「大腸直腸外科 陳威佑醫師」臉書）

