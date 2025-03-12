她吃減肥藥後狂吐、全身抽搐！　醫示警2類成分超傷身

▲電解質失調會造成嘔吐，惡化電解質的平衡則合併嚴重脫水。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

一位35歲女性減重停滯，吃了同事介紹號稱一個月能瘦10公斤的減重藥物，沒想到吃了一週嚴重嘔吐腹瀉，被家人發現意識不清，全身抽搐、肌肉僵硬倒在臥室內，緊急送到急診。

電解質不平衡 嚴重恐影響性命

[廣告]請繼續往下閱讀...

內科暨減重專科醫師陳威龍指出，當電解質平衡被打破時，身體可能出現多種異常症狀，癲癇就是常見併發症之一。癲癇發作時，會失去意識、全身肌肉痙攣，甚至可能危及生命。

陳威龍說明，根據患者症狀及血液檢查推測，她吃的減重藥物可能含有大量的「利尿劑」和「瀉藥」，這些藥物會過度排泄體內的水分和電解質，電解質失調造成嘔吐，更進一步惡化電解質的平衡合併嚴重脫水，因而造成代謝性鹼中毒併發癲癇，住院兩個多星期才順利出院。

打破迷思 減重停滯常見這些原因

經過詳細的診療後，陳威龍發現，這位患者減重停滯的原因，是很多人都會遇到的問題和錯誤的減重迷思，也和她分享以下三個重要觀念：

1、選擇正確的食物種類和比例

減重就是少吃，這樣的觀念並不正確，而且這樣的減重方式也無法持久。過度飢餓會讓我們的身體以為遇到饑荒，基礎代謝率會自動下降，因此脂肪傾向於囤積不分解。事實上，食物種類的選擇和各大營養素之間的比例拿捏才是重要的關鍵。

2、充足睡眠與減壓

睡眠不足和壓力過大會導致皮質醇過度分泌，造成血糖波動，影響胰島素的分泌，因此容易造成脂肪的囤積。另外，壓力過大也會造成補償式的過度進食，導致熱量過剩。找尋自我減壓的方法，對於控制體重也是重要的一環。

3、合理的減重速度才能持久

過快的減重方式會導致肌肉流失、營養不良、新陳代謝減慢，甚至免疫失調，這些都是卡關的重要原因。另外，穩定漸進的減重速度也有助於良好生活習慣的養成，更是不復胖重要的關鍵。

經過兩個月的飲食和生活調整，並配合運動，她成功瘦下8公斤。陳威龍醫師強調，減重的過程就像登山，有時坡度陡峭、有時平緩，千萬別灰心沮喪，健康的減重之路，可能需要多一點時間，只要目標明確，一定會到達目的地。

延伸閱讀：

·瘦身靠減肥藥有用嗎？ 專家曝「偷懶代價」：這些成份超危險

·睡覺也能瘦！日本「733減肥法」輕鬆甩掉肚子贅肉 教你怎麼睡讓燃脂更快速