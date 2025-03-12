壓力好大！中醫師教按「3大神奇穴位」秒舒壓　再搭配1食物效果翻倍

▲現代人壓力大，身心容易處於緊繃狀態。（圖／免費圖庫PEXELS）

文／常春月刊

現代人的壓力比古代人大非常多，不管工作、生活、家庭壓力都是，尤其生活在都市的患者肩膀大多硬如石頭，常處於聳肩狀態而不自知。

可以按壓哪些穴位幫助紓壓？

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因為生活中很容易遇到壓力大的狀況，因此，中醫師吳東霖分享三個疏肝解鬱效果很好的穴道，在壓力大的時候可以用大拇指大力按摩些穴道。

1、合谷穴：在虎口處、食指掌骨一半的地方。為疏肝起手式-開四關之一。可疏通肝氣、很好地緩和亢奮的交感神經。

2、風池穴：在耳朵後面突起之骨頭後上方的凹窩。可疏通頭部氣鬱、放鬆大腦緊繃狀態。

3、肩井穴：在斜方肌正中央處（即肩關節後方至第七頸椎連線中點）。可疏肝、降氣，將亢奮於頭面部的能量往下引導。所以按摩肩頸除了鬆解肌肉外，也能很好的緩解交感神經，進而放鬆整個身體！

可以吃什麼食物來幫助紓壓？

吳東霖提及，內經云：「肝苦急，急食甘以緩之」。因為像甜食這類甘味食物有很好的緩急、放鬆身體效果，而以西醫角度則可理解為糖分可促進放鬆身體的血清素及多巴胺分泌。因此只要在血糖控制穩定的前提下，吃「甜的東西」對於放鬆亢奮的交感神經有非常好的效果！

有什麼導引功法可以幫助放鬆？

當交感神經過度亢奮、氣上衝時，吳東霖說，可以做「腹式呼吸法」。因為日常的呼吸都是胸式呼吸，主要由交感神經主導；而腹式呼吸則主要是由副交感神經主導，因此做腹式呼吸可使氣下沉、興奮副交感神經。

做法：先將四根手指併攏並將食指貼在肚臍，肚臍下小指處即為道家練功之「下丹田」。將下丹田處想像為一顆氣球，並自然吸氣，感受氣從鼻腔、咽喉、胸腔，一路往下至腹腔下丹田處將氣球慢慢充飽。接著再自然吐氣，感受氣從下丹田、胸腔、咽喉，一路往上至鼻腔，並讓充飽的氣球慢慢消氣。

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