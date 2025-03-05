男性染HPV恐致「精蟲品質下降」受孕難　醫疾呼不分性別都要預防

▲男性感染HPV可能導致精蟲品質下降，示意圖非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民健康署規劃今年9月起擴大公費人類乳突病毒（HPV）疫苗對象，讓國中男生也可以施打。泌尿科醫師指出，持續感染HPV可能導致的疾病，除較為大眾熟知的子宮頸癌之外，包含頭頸癌、陰莖癌、膀胱癌、俗稱菜花的生殖器疣都與HPV有關聯，近來研究也顯示，男性感染HPV可能導致精蟲品質下降，造成受孕過程較為困難，不分男女都要防範HPV感染。

3月4日為「世界HPV關注日」，鳳山李嘉文泌尿診所副院長蘇信豪表示，HPV 的傳染性很高，不分男女都有高達八成以上機率可能感染，且HPV 病毒並非只透過性行為傳染，皮膚接觸、接觸受汙染的物品等都可能感染 HPV，因此即使性生活單純，甚至沒有性經驗的男女都可能感染 HPV，臨床就曾見到沒有過性行為的民眾有感染甚至病變的跡象，不應掉以輕心。

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▲101響應世界HPV關注日，在3/4點燈提醒男女預防HPV、公費HPV疫苗等內容。（圖／記者洪巧藍攝）

蘇信豪指出，多種癌症與HPV感染相關，若持續感染，除了過往比較熟知的子宮頸癌，包含頭頸癌 (喉癌、口咽癌、口腔癌)、陰莖癌、膀胱癌等都是發現跟 HPV 有關聯的癌別，還有復發機率極高的生殖器疣 (俗稱菜花) 也高度相關，亦有研究顯示男性感染HPV可能導致精蟲品質下降，造成受孕過程較為困難。

蘇信豪提醒，目前已知的預防手段除了安全性行為之外，其實還是施打疫苗的效益最佳。尤其越年輕接種疫苗，在尚未接觸 HPV 前就能產生最佳保護力，預防效果更佳。尤其是男性自然產生抗體的比例不到一成，也不像女性有抹片等常規篩檢的手段，其實更是 HPV 預防中更須關注的一環。

蘇信豪強調，考量到 HPV 病毒傳染途徑多元，以及疫苗在年輕時接種效果最佳，不分男女全民接種 HPV 疫苗，才能更全面有效預防 HPV 相關疾病。國健署已宣布，HPV防癌疫苗政策將從今年九月開始，統一提供全國國中男女生公費施打HPV疫苗，蘇信豪建議應掌握接種黃金期，家長也記得注意疫苗通知單的訊息，別錯過送孩子一份健康大禮的機會。

至於不符合公費的民眾，財團法人台灣癌症基金會有衛教友善診所專區可供民眾查詢，HPV疫苗不僅僅是婦產科才能施打，家醫科、小兒科或是泌尿科等，因須施打三劑，建議民眾可搜尋生活圈鄰近的醫療院所前去諮詢接種。