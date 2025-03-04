住院醫師爆「台北、雲林晚接早」血汗排班　台大醫院：不可這樣

▲台大醫院發生住院醫師過勞排班問題，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

急診壅塞問題仍在持續，醫護人力流失造成醫療環境惡性循環，今（4）日傳出有台大住院醫師指控，在分院支援業務中，出現「台北、雲林晚班接早班」的離譜排班。台大醫院發言人陳彥元回應，院方不曾默許或鼓勵這種排班，目前詢問尚未回報有此情況，但若為排班一時疏忽，可以第一時間向主管反映調整。

台大醫院工會聲明指出，台大住院醫師過勞狀況異常嚴峻，細查急診、內科、兒科等主要傳統科別，近年來的住院醫師人數均呈現下滑萎縮趨勢，然而在人力缺口持續擴大之下，一線工作強度及業務內容卻是只增不減，除了有既有科部的病人需要治療照看之外，來自其他院區及新設單位的繁重業務，往往也必須由住院醫師賣命奔波，進而滿足醫院業務的擴張需求，致使住院醫師終日疲憊而不堪負荷。

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工會揭露，台大住院醫師的分院支援業務中，台北雲林晚接早的誇張違法情事尤值一提，當日在總院結束經常性加班至晚上7、8點後，必須趕忙收拾行李，跳上每小時僅有一班車的高鐵直奔雲林，倘若隔日工作地在斗六，出站後還得再耗費40分鐘以上時間自行想辦法轉乘其他交通工具，最後抵達時早已是深夜凌晨，隔日清早7點半又必須準時到班，毫無完整睡眠休整，如此加班、熬夜、搬家、趕車、加班的過勞輪迴，將台大住院醫師壓榨地體無完膚、不成人形。

工會呼籲，台大醫院正視住院醫師惡劣勞動處境，改善環境待遇不該淪為紙上談兵，切實解決過勞低薪現況才能真正留住人才，同時呼籲全台醫療從業人員加入工會起身行動，才可能獲得真正的重視與尊重。

陳彥元今日受訪表示，台大醫院不曾默許或鼓勵這種排班法，今日要求院內各部科針對過去一個月排班情形進行調查，目前回報沒有這樣的案例。

不過，陳彥元也提到，住院醫師的排班，是由總醫師負責，並非各部科主管，也都有告知排班不可以用這樣的方式，否則會影響到醫療品質。他說，不排除可能因為總醫師疏忽出現一、兩例個案有排班問題，也希望當事人遇到這種狀況要應勇於提出反映，院方會立即調整。

陳彥元重申，台大醫院針對排班規範已經三令五申，今次也會再要求各部科主管了解，絕對保障住院醫師的權益。